FAMILIA PIDE CÁRCEL PARA FALSO PASTOR EVANGÉLICO

Violador sigue de fuga

Hoy el diario ProyContra muestra el rostro de Pedro Soria Saavedra, de 35 años, un falso pastor evangélico que se encuentra prófugo en la frontera de Brasil y la familia pide justicia.

Después de hacer público la denuncia de que un falso pastor evangélico de nombre Pedro Soria Saavedra, de 35 años de edad se haya dado a la fuga al abusar sexualmente de la menor de 14 años de edad, pues la familia pide justicia y que las autoridades atrapen a este depravado que se escondió por la zona de Santa Rosa, frontera con Brasil en donde se encuentra en libertad andando como cualquier persona.

Hoy el diario ProyContra mostrará el rostro de este pastor evangélico que se encuentra prófugo en la frontera con Brasil y que la familia pide a la policía que actúe y atrape de una vez por todas a este demonio que abusó de su sobrina.

La tía de la menor señaló que este sujeto tiene varias denuncias sobre este caso de abuso sexual pero que la policía de Pevas no hizo nada para atrapar a este violador. No sabemos qué está pasando pero nosotros como familia hicimos nuestra denuncia en la comisaría de Pevas pero allá no llegó a nada porque no teníamos dinero, es por eso que estamos en Iquitos para exigir justicia y atrapen a este sujeto que engaña ser un pastor evangélico cuando en realidad es el mismo demonio. Manifestó el familiar.

Este hecho ocurrió en el mes de abril en el caserío Cochiquinas, Bajo Amazonas donde el pastor evangélico abusó de la menor de 14 años y ahora la adolescente se encuentra embarazada de cinco meses.

Los familiares de la víctima piden justicia y que la policía atrape a este sujeto antes de que siga dañando a más adolescente con su farsa de ser pastor evangélico.

