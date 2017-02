Familia exige justicia

Abusaron sexualmente de su menor hija y encima policía las trata mal

La indignante historia que usted podrá leer a continuación no es producto de la imaginación ni mucho menos es un extracto de una novela de tipo policial. Lamentable y dolorosamente se trata de un hecho que se registró en la localidad de Mazán. Y si las autoridades, principalmente ellas, no le dan la debida importancia y atención, tengan la plena seguridad que muchos otros deplorables casos las victimas preferirán quedarse calladas y todo porque las instancias que deben protegerlas, como la Policía Nacional del Perú, las maltrata.

Una madre de familia llegó desde Mazán a Iquitos para contar su indignación y a la vez exigir justicia porque su menor hija de 15 años fue abusada sexualmente el pasado domingo en horas de la tarde y que un efectivo policial de la comisaría de esa jurisdicción las trató mal burlándose de este hecho que le causó un trauma y daño psicológico a la menor.

Ante este caso, nuevamente se comprueba que los policías no están preparados para atender a las víctimas y que muchos al contrario en vez de prestar atención y cumplir con lo que el protocolo de atención a víctimas de abuso sexual señala, más si se trata de menores de edad, simplemente las condenan, reprochan y revictimizan a las denunciantes.

Hechos:

Era un domingo de tristeza para una familia en Mazán ya que se encontraban velando a un ser querido y su menor hija de iniciales S.A.B. de 15 años se quedó en su vivienda junto a sus otros hermanos. Los vecinos Ángel Ronañol Guerra (22) y Ericka Manuyama Torres (22), esta última conocida como la “marimacha”, le invitaron una gaseosa a la menor y después le arrebató su celular para obligarla a tomar cerveza con gaseosa si es que quería que le devuelva su móvil, entonces la adolescente tomó el vaso y a los segundos perdió el conocimiento y se desmayó.

Sus padres al retornar a su vivienda en horas de la tarde se preocuparon que su hija no estaba y comenzaron a buscarla. Uno de sus vecinos les contó que la vieron en un motocarro dormida junto a Ángel y Ericka yéndose por la carretera.

Totalmente desesperada doña Elizabeth salió a buscar a su niña porque presentía que algo malo le iba a pasar. Fue entonces que otros familiares la acompañaron e investigaron por los lugares a donde acostumbraban a ir estos jóvenes.

Ya estaba por anochecer y la madre de la menor se dio cuenta que un motocarro estaba metido por el matorral y observó que de su interior arrojaron algo e inmediatamente procedieron a darse a la fuga con sus ocupantes, fue a constatar qué habían tirado y se dio con la sorpresa que era su hija a la que estaban arrojando en medio de la basura creyendo que estaba muerta ya que no despertaba.

Sus familiares de inmediato cargaron a la menor e iban directo a la comisaria pero en ese preciso momento pasaban dos efectivos policiales a quienes llamaron e hicieron ver el cuerpo de la menor quien estaba sin reaccionar.

Comisaría de Mazan:

Doña Elizabeth llegó hasta la dependencia policial para presentar su denuncia ya que su niña presentaba sangrado, fue ahí que el efectivo de nombre Marvin Ruiz Taricuarima recibió el caso pero de mala manera ya que comenzó a increpar a la madre de familia aduciendo que debe llevar a la menor a bañarse porque estaba borracha. “Yo sentí tanta indignación porque mi niña había sido abusada sexualmente y el policía me pedía que lleve bañar a mi niña y le lave bien sus partes íntimas porque estaba apestando a cerveza, que la bañe y así llegue a despertarse de la borrachera. Me dolió tanto escuchar esas palabras sabiendo muy bien que se trataba de un caso delicado y que mi hija estaba todo drogada, era medianoche y ella no reaccionaba”, manifestó.

Según la madre de familia en todo momento el policía Ruiz Taricuarima, la ofendía y lanzaba calificativos de grueso calibre contra la menor y sobre todo cuando regresó al siguiente día con las pruebas del médico legista que le hicieron a su hija donde los resultados de los exámenes arrojaron violación contra natura y que fue pepeada.

“Lleve los resultados a la policía para presentar con pruebas mi denuncia contra Ángel Romañol y Ericka Macuyama por haber pepeado y abusado sexualmente de mi hija pero el efectivo policial no quiso aceptar mi denuncia y dijo que si hicieron eso a mi niña que no me preocupe y empezó a decir cosas irreproducibles contra mi hija, faltándonos el respeto. Yo no sé qué hacen personas que no quieren a su institución y no saben tratar estos temas y solo se burlan de la víctima”, declaró indignada la señora.

Los padres de la menor contaron que la Demuna de Mazán los está apoyando al igual que el alcalde. Y que los denunciados fueron detenidos pero horas más tarde fueron sueltos porque la policía dijo que no había pruebas. Sin embargo Ángel les dejó en claro que nada podrán hacer contra él porque tiene comprados a todos.

Caso se encuentra en la Fiscalía

Este caso de abuso sexual contra una menor de edad ya se encuentra en la Cuarta Fiscalía de Familia del Ministerio Público y lo está viendo el Dr. Choque. El abogado que asignó el alcalde indicó que en las próximas horas estarán solicitando orden de detención contra estas dos personas de nombre Ángel y Ericka por ser los sospechosos y que seguirán investigando este caso.

Mientras tanto la familia exige justicia para su hija y a la vez piden sanción contra el mal efectivo policial Marvin Ruiz.

Dato:

La menor de iniciales S.A.B. de 15 años requiere de apoyo psicológico porque hasta el día de hoy no recibe las atenciones adecuadas y los padres aseguran que no puede ni dormir por todo lo que le pasó.

Dato:

Con este caso se demuestra una vez más que algunos policías no están preparados para tratar estos temas, no saben ni siquiera seguir el protocolo correspondiente ni proteger a las víctimas de abuso sexual.

Dato:

Según la familia, Ángel Romañol tiene denuncia por robo y que les amenazó que no podrán hacer nada contra él porque tiene comprado a todos.

