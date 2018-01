Expareja le gritó “Te voy a patear hasta que pierdas al bebé” 

Mishell Medina casi se convierte en una víctima de feminicidio

La joven espera justicia y que las autoridades tomen cartas al asunto e intervengan al agresor que casi la mata a ella y a su bebé.

Un terrible drama vive la excantante Mishell Medina Sandoval de 23 años quien el 01 de enero denunció a su pareja Juan José Shibuya por agresión física. Con palabras irreproducibles y amenazándola que le haría abortar a la fuerza, la joven decidió huir de la vivienda donde vivía junto a su agresor y fue a refugiarse en otro lugar por su seguridad y la de su bebé que lleva en el vientre.

Me metió puñetes, me pateó, me mordió la cara, y me gritó que me golpearía hasta hacerme abortar, fue una pesadilla la que viví en el día de año nuevo. Ahora yo no quiero saber nada de ese sujeto, solo exijo justicia porque casi me mata, sentí que iba ser una víctima más de feminicidio, sostuvo la joven.

Mishell Medina dijo que puso su denuncia en la Comisaría de la Familia en Moronacocha pero hasta el día de hoy no pasa nada.

El certificado del médico legista arroja 14 de incapacidad médica configurándose el delito de intento de feminicidio.

