EXISTEN SECTORES EN LA POBLACION QUE RECHAZAN LAS MINORIAS

EXDIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN EMILIO AGNINI INDICÓ:

El Ex Director Regional de Educación Emilio Agnini se refirió a los problemas con la ideología de género como una confrontación entre sectores que no admiten minorías y sectores que impulsan la aceptación social.

Emilio Agnini afirmó que la mayor parte de los opositores a las nuevas ideologías de género son provenientes de sectores de la población adulta. “(…) a las generaciones adultas no nos han educado sobre esto, todavía en nuestra sociedad hay una fuerte repulsión por parte este sector”.

Asimismo se refirió a la marcha “Con mis hijos no te metas” alegando que los fundamentos de los protestantes son contradictorios. “Los padres están pidiendo que la escuela no se meta en la educación de sus hijos en cosas que se deberían aprender en casa. Aquí es donde nos preguntamos: ¿Están todos los padres preparados para brindar educación sobre sexualidad a sus hijos?

El exdirector regional de educación finalizó hablando sobre la nueva curricula, indicando que no encuentra problema alguno con ella. “La curricula dice que toda persona independientemente de su identidad de género tiene derecho a desarrollarse libremente y ser respetados, no encuentro problema en eso. Por más que no estemos de acuerdo con opciones sexuales diferentes no podemos negar su existencia”.

