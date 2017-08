EXIGEN TRABAJO EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO

PADRES DE FAMILIA REALIZARON PROTESTA

Ayer en horas de la mañana, los padres de familia de la institución educativa José Olaya Balandra, ubicado en el centro poblado de Santo Tomas, realizaron una protesta en el frontis de la construcción del colegio.

Ellos manifestaron que los trabajadores de construcción civil no les permiten ingresar a laborar en trabajo de mano no calificada a pesar que ya tienen un acuerdo con el ingeniero residente de la obra.

Además indicaron que exigirán que se respete el acuerdo con la constructora Consorcio José Olaya Balandra y esperan que lleguen a un buen acuerdo para que los padres de familia de esta institución puedan trabajar en dicha obra. “Nosotros queremos que se respete un acuerdo y no es posible que nos impidan trabajar, los trabajadores de construcción civil siempre quieren llevarse todo y no nos dejan entrar”, manifestó una madre de familia.

