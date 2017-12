Exigen reposición de semáforo

Vecinos de la curva de Moronacocha:

Se espera que más adelante no ocurra un accidente por la falta de un semáforo y todo por la dejadez de las autoridades.

En la curva de Moronacocha, desde hace tres semanas, un semáforo se vino abajo por los vientos fuertes que se registró en la ciudad. Desde aquella vez no lo reponen y esto perjudica a los conductores. Según los vecinos de la zona, en horas punta los niños, jóvenes y adultos no pueden cruzar la pista debido a que no hay el semáforo que terminó por caerse.

Ya va ser un mes que este semáforo ha caído y hasta ahora la municipalidad de Maynas no lo repone. Nosotros no podemos cruzar la pista porque los vehículos vienen a toda velocidad y se congestiona bastante porque ni siquiera hay un policía de tránsito a tempranas horas para que ayude a los niños que van al colegio. No se ve nada de eso. Todo es un caos. Realmente necesitamos un semáforo, sostuvo una de las vecinas.

Se sabe que el área de tránsito de la municipalidad de Maynas ya tiene conocimiento de este problema pero hasta el día de hoy no lo soluciona.

