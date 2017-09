EXIGEN CAMBIO DE DIRECTORA

PADRES DE FAMILIA PROTESTARON FRENTE AL COLEGIO DE SANTA CLARA

1 of 2

Así mismo los protestantes indicaron que si la Ugel Maynas no cambia a la directora no enviarán a sus hijos al colegio.

Los padres de familia del colegio de Santa Clara de Nanay N° 60027, llegaron hasta el frontis de la institución educativa para realizar una protesta y exigir la destitución de la directora.

Los manifestantes decidieron no enviar a sus hijos al colegio para el reinicio de las clases y se posesionaron frente a la puerta principal de la institución educativa para pedir el cambio de la directora María Elisa Saldaña Ramírez ya que estaría cometiendo discriminación y abusos contra los estudiantes.

Así mismo los protestantes indicaron que si la Ugel Maynas no cambia a la directora no enviarán a sus hijos al colegio. Nosotros no vamos a enviar a nuestros hijos si la Ugel no cambia a esa directora que es una discriminadora y abusiva con nuestros niños y con los padres de familia. Nos para choleando y trata mal a los estudiantes, por ello exigimos que cambien de directora. Sostuvo una madre de familia.

(Visited 46 times, 46 visits today)