Exigen arreglo del techo

Vendedores del Mercado Central

Los vendedores del mercado Central amenazaron que no pagarán sus arbitrios hasta que la municipalidad de Maynas no arregle el techo.

A diario los trabajadores del Mercado Central trabajan arduamente vendiendo sus productos pero las condiciones en las que realizan su labor no es la adecuada ya que muchos de ellos nos contaron que sufren cada vez que hay lluvias y todo el mercado se vuelve una chorrera.

Además manifestaron que mejor están afuera porque adentro se mojan todo debido al mal estado del techo.

Una de las vendedoras señaló que desde hace más de un mes han solicitado el arreglo del techo a la municipalidad de Maynas pero hasta el día de hoy no tienen ninguna respuesta. A esto se suma el pedido de la limpieza de las cuentas y el desagüe porque cuando cae la lluvia todo se inunda.

Asimismo los vendedores anunciaron que si la municipalidad no viene a solucionar este problema ellos no pagaran el arbitrio. “Desde hace tiempo nos venimos quejando por el estado del techo y cuando hace viento se levantan las calaminas y nosotros tenemos miedo. La alcaldesa nunca viene acá, parece que no conoce el mercado, cuando llueve nos inundamos y los más afectados son los venden verduras. Nosotros no vamos a pagar los arbitrios si es que no viene a arreglar el techo”, expresó una vendedora.

