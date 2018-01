Estoy indignada por la cobardía de Shibuya  

Mishell Medina:

Para el día de mañana se viene convocando a una marcha en favor de Mishell Medina y de todas las mujeres que fueron víctimas de violencia familiar.

Al salir la versión de Juan José Shibuya Briones, donde niega haber agredido a Mishell Medina Sandoval quien se encuentra gestando de seis meses y medio, tomó las palabras de su expareja como un chiste.

No puedo creer el grado de cinismo que tiene este señor, ahora sale a decir que nunca me ha tocado y que muchos menos hemos convivido, entonces me embaracé del Espíritu Santo, a donde llega su cobardía, declaró la gestante.

“Estoy realmente indignada por todas las cosas que este señor sale a decir, vuelvo a repetir que él me agredió con patadas y puñete, lastimó a su hija que llevo en mi vientre. Realmente me indigna como mujer que niega nuestra relación, ahora quiere evadir su responsabilidad y niega a su hija, es totalmente inaudito, me molesta y me duele su actitud”, manifestó Medina.

“Él me golpeó en el cuerpo, rostro, me pateó en el vientre y me rompió la boca, yo le pedí que me dejara ir al hospital pero su temor era que lo denuncie y me hagan preguntas en el nosocomio, pero tuve que armarme de valor y escaparme de su casa”, expresó la joven.

Mishell Medina agradeció a las personas, organizaciones e instituciones que le vienen apoyando y lamentó las declaraciones de su expareja. “De donde yo me hice los moretones, me duele esta situación, seguiré adelante con la denuncia y voy hacer fuerte, voy a luchar por mi hija y por mí”, dijo entre lágrimas.

