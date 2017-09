Jane Donayre:

Jane Donayre señaló que lo que necesita la población son alcaldes gestores, que no se queden resignados por la crisis económica.

Estoy en un grupo honesto y que piensa en serio por el desarrollo de nuestros pueblos. Por eso estamos presentando proyectos ambiciosos para Punchana como la gran circular que se harán realidad, pues Pancho Sanjurjo y Jorge Mera lo han visto con buenos ojos. Así indicó en ProyContra Tv Matinal, Jane Donayre precandidata a la alcaldía de ese distrito por MERA.

Lo que necesita la población son alcaldes gestores, que no se queden resignados por la crisis económica. El que no llora no mama, así que tendrán a Jane tocando la puerta de los ministerios hasta que me atiendan y aprueben los proyectos, sin que interese quién los haya presentado, porque el beneficio de Punchana es primero, manifestó la precandidata.

Además Jane Donayre señaló que viene trabajando en su campaña arduamente en conjunto con sus compañeros y su objetivo es llevar el desarrollo al distrito punchanino.

