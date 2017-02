Fernando Meléndez:

El gobernador Fernando Meléndez aseguró que este viernes 3 de marzo llegará a Iquitos el Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski para inaugurar el servicio del ferry.

Gobernador afirma que solo los mediocres no quieren aceptar y que en Iquitos existen muchos “shakiras en el periodismo que no quieren ver, escuchar ni hablar de los logros de su gestión.

Ante la declaración de Martín Tafur Boullosa, quien señaló que sobre el ferry el Gorel no tiene nada que ver, el gobernador regional Fernando Meléndez indicó que esto es el resultado de su gestión y que gracias a él se ha logrado este proyecto. “No pueden decir que mi gobierno no tiene nada que ver, si este es mi logro porque yo estoy impulsando la hidrovía y gracias a mí se ha hecho este proyecto, que hoy este sueño se vuelve una realidad. Les duele a los mediocres y no aceptan que este logro es de mi gestión. Los mezquinos son los que aún viven con la nostalgia del robo en la gestión pasada. Les duele al alma y no quieren reconocer que este pechito ha gestionado el ferry”, indicó la autoridad regional.

Además dijo que el mismo Presidente de la República dirá este viernes 3 durante la ceremonia de inauguración de los viajes del ferry que el logro es de él, porque su gobierno le dio importancia a este proyecto. “Yo soy el gestor, el impulsor de esta gran proyecto y el mismo PPK me felicitará porque él sabe que yo estaba detrás del ferry y Martin Tafur no puede decir que no tengo nada que ver, nosotros somos los gestores y no los administradores pero estaremos vigilantes”, expresó.

Meléndez sostuvo que hay muchos shakiras que no quieren ver ni escuchar las obras que viene haciendo. “Sé que hay muchos shakiras en Iquitos y no quieren reconocer que hemos invertido y estamos haciendo muchas obras. Si pasa algo todo es culpa del gobernador, si llueve es mi culpa, si cae un rayo también”, declaró.

