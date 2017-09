¿Estamos vacíos?

El vacío amazónico es un mito que viene desde los que de afuera pisaron la floresta. En su momento visionaron a nervudas mujeres con un seno en el pecho y lanzando flechas contra los invasores – el mito griego caminando sobre la floresta. El paraíso edénico era relatado como un territorio vacío con apenas poblaciones de selvaggio, casi nada, era el temible manto verde que esconde fortuna que hay que desbrozar. Ese horror al vacío sobre la Amazonía ha hecho, en otras cosas, que el legislador republicano haya elaborado un marañón de leyes sobre la floresta desde los tiempos aurorales de la nación peruana. Se tiene sobre este gran ecosistema, para el legislador, que es muy despoblado y en compensación se ha asistido con una descomunal producción legislativa – me parece que no existe abogada o abogado de la selva que pueda desmarañar colosal enredo. Cuando uno lee el libro de debates de la Constitución peruana actual no puede dar crédito a lo que está leyendo. Otra vez sobre la selva afloró el demonio o supay del mito del vacío. Ese mismo vacío amazónico, de visión antropocéntrica, se agudiza por estos tiempos. No hay candidato político y autoridad actual que sobre la floresta no se le ocurra la construcción de puentes y carreteras. Hala a descepar “el monte inculto”, como se decía antes ¿cuál es el sentido?, ¿se han hecho los respectivos estudios de impacto ambiental?, ¿se han consultado a las poblaciones locales?, ¿se ha facilitado la información suficiente a la población para una buena toma de decisiones?, ¿saben lo que significó la carretera marginal en la selva y sus impactos?, ¿por qué las cargas ambientales, negativas, se escoran hacia la selva y no se distribuyen equitativamente en el territorio nacional?, ¿por qué la selva paga el pago de las quimeras de las autoridades y legisladores? Las carreteras en la selva, por lo general, han traído una emigración descontrolada y quien paga factura de esos yerros (tradúzcase impactos negativos) es el bosque y las personas que lo habitan desde hace mucho tiempo.

https://notasdenavegacion.wordpress.com/

(Visited 7 times, 7 visits today)