Esta vez el pueblo no debe equivocarse

Jorge Mera:

Jorge Mera indicó que seguirá en campaña y confía que la población le dará su apoyo ya que su deseo es ver el desarrollo de la región.

El excongresista Jorge Mera Ramírez reafirmó su decisión de postular a la presidencia del gobierno regional de Loreto en octubre del 2018 y dijo que esta vez el pueblo no se puede equivocar porque con Fernando Meléndez hemos retrocedido en las políticas de desarrollo.

Así mismo dijo que la población debe votar a conciencia y no dejarse llevar por regalos o por carisma que tiene un candidato.

“La población debe saber elegir y no equivocarse de nuevo, siempre se han dejado llevar por la cara bonita, los regalos, carisma de los candidatos y no por las propuestas que presentan. El gobernador regional hizo tantas promesas en campaña y hasta ahora no las está cumpliendo. El pueblo votó por él porque pensaron que se daría el cambio que tanto esperaban pero al final todo sigue igual y hasta peor, no hay obras, no hay trabajo, no hay desarrollo”, expresó.

(Visited 17 times, 17 visits today)