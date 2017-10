ESPERAMOS OTRA COMISIÓN Y EL DIALOGO NO SE HA ROTO

APU DAVID CHINO DE LA ORGANIZACIÓN QUECHUA FEDIQUEP

El diálogo no se ha roto y se ha dicho ante todos los viceministros que nosotros continuamos con la medida. Esto es una minga, por eso estamos acá todos juntos, unidos, esperando la respuesta del Estado. No se ha roto el diálogo porque nosotros esperamos que se solucione esto y nos den la respuesta que la comunidad ha pedido. Entonces que el Estado no se ponga de oídos sordos ni vista ciega, porque esto es porque hay afectación de los derechos.

Luego de un día de diálogo y acuerdos parciales en la comunidad Nuevo Andoas entre el gobierno y las 16 comunidades achuares, quechuas y kichwas del Lote 192, las partes mantienen comunicación y trabajan para conciliar términos y lograr una mejor propuesta respecto a la demanda de consulta previa que hacen las comunidades. Sin embargo, aún no hay segunda fecha de reunión con el ejecutivo.

Los riesgos y amenazas que representan 30 años más de operaciones petroleras en los territorios de las comunidades, así como la desconfianza que existe desde los indígenas hacia el Estado, hacen que se demande, entre otros, un compromiso oficial como garantía para el respeto de derechos.

A 11 días de paralización plena del Lote 192, el vicepresidente de FEDIQUEP David Chino Dahua, nos cuenta detalles de esta nueva etapa de diálogo abierta con los representantes del gobierno. Nosotros pensábamos que iban a traer una propuesta concreta de lo que ha pedido el pueblo, pero no ha sido así; ellos solamente han venido a decirnos que tiene un plan de desarrollo para las comunidades. No estamos en desacuerdo, nosotros estamos pidiendo sobre eso que el plan se elabore en las comunidades, con participación de todos, para que sirva realmente a las comunidades; ellos pueden hacer cualquier plan pero nosotros no confiamos, pueden contratar a alguien pero no sabemos si ha trabajado para minera, petrolera, no se sabe. Hay una desconfianza total.

Por ejemplo ahora hay un nuevo derrame en el río Corrientes y también en la zona del Tigre; los derrames siguen ocurriendo en los territorios, en nuevos lugares. Esto nos está matando, el Estado sabe que esos ductos ya no aguantan, son más de 45 años y esas tuberías ya están corroídas. Yo creo que como Estado debería garantizar que en el contrato por 30 años se asegure nuestro derecho, ahora no nos lo garantiza. Existen además otros daños que están ahí.

Nosotros queremos una Consulta Previa y que nos aseguren que en cualquiera de esos contratos, artículos o reglamentos, que siempre se esté respetando el derecho de los pueblos indígenas, que nos garantice realmente. Ahí queremos que el Estado se comprometa, que nos diga señores comuneros, señores ciudadanos indígenas, así les garantizamos su derecho. Eso no pasa ahora y en cualquier momento se firman más años de contrato a nuestras espaldas, hay una total desconfianza.

