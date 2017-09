¿Es Constitucional Indultar a Fujimori?

Por: José Augusto Vargas Fernández.

Permítanme expresar argumentos puramente jurídicos, dejemos, por ahora, la reflexión política. Excúsenme también, por escribir en forma de dialogo. Así lo hizo Platón, para relatar las enseñanzas de Sócrates o así enseñaba Sócrates que no escribió nada. Con el perdón de la enorme diferencia entre Platón y este humilde escribiente.

Los que charlan son Pedro, que es estudiante de derecho y Juan que se profesor de derecho constitucional:

Pedro: Que ese el Indulto?

Juan: Es el perdón de la pena. Ojo con lo que digo, de la pena, es decir de la sanción que se le ha impuesto al delincuente. No se perdona el delito, el indulto no lo convierte en inocente, ni es un cuestionamiento al juzgamiento o a los jueces que condenaron.

Pedro: ¿Si Fujimori es indultado, significa que es inocente?

Juan: Ya te lo dije, No. El presidente al Indultar, no está poniendo en cuestión que Fujimori cometió delitos. No le corresponde a él juzgar, sino a los magistrados del poder judicial. Pero ha decidido, por diversas razones de política criminal, humanidad de las penas o razones humanitarias, renunciar a la ejecución de la pena.

Pedro: Puede el Presidente Kuczynski, indultar a quien “le da la gana”?

Juan: Responderte requiere una breve explicación. El Inc. 21 del Art. 118 de nuestra Constitución, establece que es atribución del Presidente de la Republica Indultar, es más, la constitución del 79 decía que el Presidente podía indultar “conforme a ley”. La Constitución de 1993, no establece ese límite legal, por lo que daría la impresión que el Presidente puede indultar cuando “le da la gana”, sin embargo es inaceptable en un estado de democrático de derecho, que existan atribuciones que puedan ser ejercidas arbitrariamente, ni siquiera las del Presidente. No vivimos bajo una monarquía absoluta. Por esa razón mediante la ley 28760 y la Resolución Ministerial 162-2010-JUS, se han prescrito en qué casos no procede el Indulto y cuál es el procedimiento para concederlo.

Pedro: En qué casos no procede el Indulto?

Juan: Conforme a la Ley 28760, no procede conceder el Indulto a los reos que fueron condenados por los Delitos de Secuestro y Extorción, incluso la R.M. 162-2010, establece restricciones para los que fueron condenados por violación sexual. También normas internacionales prohíben el Indulto en el caso de delitos de Lesa Humanidad.

Pedro: ¡Ya está fregado Fujimori, fue condenado por secuestro y delitos de lesa humanidad¡

Juan: Ja,ja,ja,. No sé si ese fue un grito de entusiasmo o preocupación. Aclaremos, Fujimori fue condenado por el Delito de Secuestro, en tal sentido no podría ser pasible del Indulto Ordinario. Sin embargo, no es verdad que haya sido condenado por Delitos de Lesa Humanidad, sobre esto incluso existe una sentencia del Tribunal Constitucional, que ha precisado que no fue condenado por esos delitos. En otra oportunidad podría explicarte la razón.

Pedro: Pero igual, ya se jodió…disculpe profesor…, quiero decir no se le puede indultar.

Juan: Tienes que expresarte con propiedad, no son necesarias las “palabrotas”, aunque debo reconocer que a veces yo también las digo, ja,ja,ja.

Siento decepcionarte, pero si, Fujimori podría ser constitucionalmente indultado. Me explico, sucede que hay dos clases de indulto, el Ordinario en el que se aplican las prohibiciones antes mencionadas y el Indulto Humanitario, que no admite ninguna prohibición.

Pedro: Que es el Indulto Humanitario y porque no se puede prohibir?

Juan: El Indulto Humanitario se debe ejercer cuando la pena se ha convertido en inhumana o cruel. Nuestra constitución prohíbe las penas crueles. La finalidad de la cárcel es privar de la libertad ambulatoria, no de la salud o la vida. Sería inaceptable que una norma prohibiera el Indulto cuando la prisión pone en peligro grave la salud o la vida de una persona, sería una especie de condena a muerte progresiva.

Pedro: ¡A Fujimori no se le puede conceder el Indulto porque no tiene una enfermedad terminal¡

Juan: También he escuchado ese argumento. Pero no es verdadero, basta con que la enfermedad sea grave y que la condición de estar en prisión incremente esa gravedad. Las penas no pueden ser crueles¡.

Pedro: Entonces van a conceder el Indulto a Fujimori?

Juan: No lo sé, solo hablábamos del aspecto jurídico. Pero además debe basarse en hechos comprobados por los médicos, es decir, debe probarse la gravedad de su enfermedad. Si no estaríamos ante Indulto fraudulento.

Juan: Vámonos ya, ahí viene el editor de “Pro y Contra”.

(Visited 9 times, 9 visits today)