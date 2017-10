¿Es Bueno Ser Amigo De Tu Ex?, La Ciencia Te Responde

Muchas veces, cuando terminamos una relación, nos planteamos la posibilidad de ser amigos de esa persona que fue nuestro/a novio/a, no tiene nada de malo que lo hagan, sin embargo, como todo en esta vida, tiene sus pros y sus contras, pues un estudio de Universidad de Kansas (EE. UU.) tiene la respuesta, de si es bueno, o es malo ser amigo de tu ex.

Resulta que un total del 60% de las parejas que terminan con su relación decide seguir siendo amigos y en la mayoría de las ocasiones, este intento no resulta bien y las cosas entre ellos terminan peor de lo que estaban, ¿es un riesgo que quieres correr?

La principal razón por la cual, la gente decide seguir adelante, pero ahora con una relación de amistad, es que ven difícil tener la confianza que tenían con su pareja con otra persona, por lo que deciden seguir en contacto, para que, de alguna manera, sigan siendo confidente.

Otros piensan que es algo práctico, pues ya cuando una relación es más avanzada, hay vínculos, que resultan problemáticos, cuando se intentan romperlos, en ocasiones también es por cortesía, por mantener el respeto y no lastimar a la otra persona, pero no nos preguntamos, ¿nos lastima a nosotros?

Y aunque no es la que más se repite, si creemos que es la más fuerte de todas, que es que sentimos aún algo por el/la ex, por lo que la esperanza de regresar sigue viva.

Amigos, no es que seamos egoístas, pero nunca debemos de olvidar, que lo más importante es que nosotros estemos bien y por más que la otra persona quiere seguir en contacto con nosotros, si nosotros no queremos, no es una obligación, lo más importante es estar bien, no si eres amigo de tu ex o no.

