Entregamos mochilas en un acto simbólico

Ángel Vela declaró que a nivel de gobierno regional hicieron un requerimiento de 12 mil mochilas pero se le nubló la mente cuando se le dijo que en Logística se registraba el pedido de 17 mil y solo atinó a decir que no sabía y que tenía que ver bien la orden de pedido.

Oficialmente la entrega de las mochilas se hará cuando ya concluya este proceso de licitación que es para la próxima semana, y lo que se hizo es una entrega de casi 300 mochilas de modo simbólico en un acto protocolar. Así indicó el Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto, Ángel Vela en entrevista en LVS.

Vela señaló que todo eso ha sido en un acto de entrega simbólica y se va a oficializar de una forma legal y transparente cuando se dé la licitación y que esto tiene un proceso. “Como Gerente yo no tengo nada que ver en eso porque es un tema administrativo, es un proceso que desconozco. Yo desconozco de donde salieron las mochilas, a mí no me incumbe este tema, yo no soy el almacenero”, acotó.

El Gerente de Desarrollo Social se hacía el terco y no quería decir de dónde habrían salido las mochilas pero después se acordó que la DREL compró 50 mil mochilas y que ellos tienen sus ejecutoras y también están poniendo las mochilas.

El funcionario todo ofuscado manifestó que los periodistas están tratando de confundir a la población ya que el tema es muy transparente y solo buscan desacreditar la imagen del gobernador. “La prensa está coludida, está es una gestión más transparente y como Gerente nosotros no gozamos de caja chica. Los periodistas deben ir al colegio Henry para que vean el trabajo que se viene haciendo”, aseveró.

