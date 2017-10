Entre tantos hedores, huelo a progreso

Hoy jueves “El Son de Potrillo”, abre su espacio a una joven estudiante de Ciencias de la Comunicación, quien como muchos jóvenes tiene una mirada quizá diferente a la del reportero o columnista, de la realidad local. Siendo una columna de opinión, asumo el activo y pasivo de lo que aquí expresa Laura Lilia Rojas.

Escribe: Laura Lilia Rojas Rojas.

Mi “Isla Bonita”, de bonita no le está quedando casi nada. Por aquí no hemos sufrido el paso de un huracán, no tuvimos atentados terroristas, ni hemos sido bombardeados, pero aquí hay síntomas de haber sido saqueados.

Nadie puede negar que se siente la ola de desempleo y que la economía local está presentando un estancamiento notorio, sólo basta dar un paseo corto para darse cuenta de que la ciudad “está en venta”, todos quieren irse, migrar a la capital o a cualquier otro lado en “crecimiento”, por todas partes se venden propiedades, muchas de ellas incluso cuentan con hipotecas. Las entidades bancarias se lucran con los clientes que a duras penas pagan sus cuotas de los préstamos de las tarjetas. El que menos te dirá: no tengo plata, estoy misio.

Porque es cierto que estamos atravesando una crisis, lo triste de este panorama es ver cómo las autoridades en lugar de generar desarrollo real, se enfocan en sus intereses políticos y económicos (para variar), más triste que eso es aún que todos nos andamos quejando en lugar de tomar acciones.

Iquitos es más que el canon petrolero, es más que un pueblo chico del que hay que aprovecharse. Tenemos recursos naturales que ninguna gestión ha visto como verdadero potencial, siempre tratando de aprovecharse y venderle al mejor postor nuestra materia prima, por otro lado la empresa privada tampoco ha hecho nada para retener la riqueza en la ciudad, y qué decir de la población en general que prefiere consumir cualquier cosa que venga de afuera.

Si tan sólo todos nos propondríamos como una sola fuerza iquiteña, nos despertaríamos de este sueño en el que estamos inmersos, encandilados por las fiestas de fin de semana, por las redes sociales y sus propuestas foráneas, si dejamos de criticar las iniciativas que tratan de llevar a nuestra economía a otro nivel, si nos ponemos machos frente a las autoridades que se auto imputan obras que no les corresponden y por otra parte rompen nuestras pistas sin siquiera pedirle permiso a los vecinos, dejando por meses cuadras inhabilitadas e incomodidad; si dejamos de quejarnos y comenzamos a consumir lo nuestro, a comprarle al empresario local, a quien está invirtiendo su dinero aquí en esta tierra, si comenzamos a creer en nuestros artistas locales, si apagamos un momento el contenido externo en la tv, si cambiamos de canal y comenzamos a sintonizar lo nuestro. Sí cambiamos el rostro de la ciudad y volvemos a darle significado de Isla Bonita, si promovemos el arte y la cultura, si generamos interés de inversión para nuestro pueblito tan lleno de riquezas. Tal vez por fin llamemos realmente la atención y se concrete la construcción de al menos un mall, que hace tanto tiempo se viene anunciando, tendríamos los artistas de todas las disciplinas la oportunidad de mostrar nuestro trabajo, sin que esto tampoco signifique la extinción del pequeño comerciante que vive del día a día, sino que a través de un trabajo articulado nadie se quede al aire, que se generen oportunidades para todos.

Por otro lado se ha visto una novedad en medio de la crisis y es que no todo es malo, hay empresas que están apostando por la tierra del Dios del Amor, con la construcción de conjuntos habitacionales como San Lorenzo, proyectos que ya están encaminados y que también estarán generando gran movimiento, y ahora con el puente Nanay, cuya construcción ya se considera una realidad, vamos a vivir cambios notables, se van a generar muchos puestos de trabajo que espero sean para los profesionales locales.

No permitamos que estos cambios traigan consigo más extracción y explotación de nuestros recursos, sino que podamos como ciudad, como comunidad unirnos en un solo sentir de progreso, salgamos a gritarle al país, y por qué no, al mundo que tenemos mucho potencial y ya no nos da miedo usarlo a nuestro favor.

