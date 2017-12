Encuentran gusanos en lata de atún

Fue comprado en Santa Rita de Castilla

Esperemos que tomen cartas en el asunto Diresa y la fiscalía ya que corre riesgo la vida de los consumidores de la comunidad de Santa Rita de Castilla.

Totalmente preocupada se encuentra la ciudadana Carmen Rosa Arévalo Salas quien al querer darse un antojo y comer unas torrejitas de atún compró la lata y prosiguió a querer preparar pero grande fue su sorpresa al abrir la lata de conserva y descubrió que dentro de ella había gusanos.

Esta publicación lo hizo mediante su cuenta de Facebook quien alarmó a los ciudadanos y al instante tuvo muchos comentarios.

Por sus viajes de trabajo la coordinadora de la Mesa de Concentración Carmen Rosa Arévalo contó a ProyContra que compró la lata de atún en Santa Rita de Castilla, cuando regresaba de un viaje de una comunidad y lo tenía en casa.

Se me antojó comer unas torrejitas de atún y cuando estaba a punto de prepararlo me topé con esto, es muy lamentable que este producto tenga gusanos y es hecho en Perú, no hay un control de calidad, no sé cómo pasan estas cosas. Ahora los pobladores de la comunidad deben estar consumiendo esta conserva con gusanos. Manifestó.

