Enco: “A mí no me intimidan las declaraciones de Zavala”

Procurador expresó que su pedido para incluir a ministro Martín Vizcarra en investigación sobre Chinchero sí tiene fundamento.

El procurador anticorrupción, Amado Enco, dijo no compartir la apreciación del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, sobre el pedido que hizo su despacho a la fiscalía para que incluya al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, y otros funcionarios del gobierno en la investigación que hace sobre la construcción del aeropuerto de Chinchero.

Cabe anotar que, ayer, Fernando Zavala acusó “falta de profesionalismo y rigurosidad” en el pedido hecho por el procurador Amado Enco al Ministerio Público. Además, dijo que pediría a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que tome “medidas correctivas” sobre este.

En respuesta, Amado Enco dijo hoy a Canal N que su despacho sí halló resultados lesivos en el accionar del Ejecutivo sobre Chinchero y remarcó que los procuradores “no somos abogados del gobierno, somos abogados del Estado. Esa es nuestra función, defender los intereses del Estado”.

“A mí no me intimidan las declaraciones del primer ministro, nosotros seguimos trabajando. Pero si el gobierno requiere tener un procurador anticorrupción a su medida, que lo haga, mi cargo siempre está a disposición. Yo no me aferro a este cargo”, expresó.

Amado Enco añadió que cumplirá con su trabajo “sin importar quienes sean los que ameriten ser investigados. Si a alguien no le parece, nuestro cargo está a disposición. Si quieren hacer cambios de procuradores, que lo hagan.

Asimismo, el procurador lamentó que Fernando Zavala haya dicho que su pedido a la fiscalía se fundamente en dos fotografía, una en la que aparece Martín Vizcarra con el presidente del consorcio encargado del aeropuerto de Chinchero y otra de su viceministra Fiorella Molinelli con el ex presidente de Chile Sebastián Piñera, quien está vinculado a una de las empresas del consorcio.

“Es impreciso e inexacto. La denuncia nuestra tiene fundamentos objetivos y más desarrollados, las fotos solo acompañan el pedido, […] son solo datos referenciales que complementan temas técnicos y económicos”, advirtió. (elcomercio.pe)

