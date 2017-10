EN EL MIL SOLO HAY TUMBAS Y CADÁVERES

Francisco Sanjurjo:

El alcalde de San Juan señaló que sigue haciendo obras y que trabajará por su distrito pero que nunca más regresará al MIL.

Para mí el MIL ha muerto, eso ya no existe. A qué voy a regresar a donde ya no existe nada, solo hay tumbas y cadáveres. Nunca más regresaré. Muchos menos si me quieren invitar de nuevo jamás regresaré al MIL. El MIL no debe existir. Así indicó Francisco Sanjurjo Dávila, alcalde de San Juan y precandidato a la provincia de Maynas.

Y hasta la fecha no hubo ningún contacto con este señor (Fernando Meléndez) para hacer más obras en San Juan y todo porque es un hombre vengativo. “El odio y el deseo de venganza es tremendo en ese señor y nunca más trataremos con él en cosas de obras, es por eso que trabajando con Jorge Mera, Jane Donayre, Martin Arévalo y el gordito Vidaurre vamos a demostrar cómo se trabaja de forma unida cuando se tiene que hacer una obra en un distrito, en la provincia y en la región”, manifestó Sanjurjo.

(Visited 10 times, 10 visits today)