El periodismo exagera son solo 20 centímetros

Ante el polémico tema de la plaza 28 de Julio que hace tan solo cinco días fue inaugurado de su rehabilitación y ya ha presentado fisuras en el piso y los bordes. Simplemente ha ocasionado una serie de sospechas en cuanto a esta obra.

Precisamente este último lunes la nueva construcción de piso de la plaza 28 de Julio tenía rajaduras en varias partes y cabe recordar que la rehabilitación costó cerca de 800 mil soles.

Ante la publicación en las redes sociales y en varios medios de comunicación, incluyendo el nuestro, los responsables acudieron muy temprano ayer a subsanar las deficiencias sobre todo en el lado que da al Poder Judicial, una cuadrilla de trabajadores de Maynas estuvieron desde las 6:00 de la mañana pintando y parchando con cemento el desprendimiento del concreto.

El gerente de obras de la municipalidad de Maynas, Christian Rodríguez Linares aseguró a ProyContra TV Noticias que las fisuras de la remodelada plaza 28 de Julio ya fueron saneadas y que se produjeron porque no se hizo un buen trabajo por parte de la constructora A Y R.

Además Rodríguez dijo que la oposición exagera ya que solo se trataba de algo pequeño de una simple fisura de 20 centímetros y que las redes y los periodistas estaban exagerando. “Efectivamente se vio una foto en las redes sociales, pero me hubiera gustado que los periodistas vayan a verificar esa foto como lo muestran en las redes sociales. Yo me fui a ver esa fisura y no es más de 20 a 30 centímetros y efectivamente hubo pero no era la dimensión que ponían en las redes sociales, que hasta yo cuando vi me asombré, fui a verificar y no era la forma, pero la oposición lo maneja así, hay oposición en todos lados y es parte de la democracia. A pesar de todo nosotros estamos asumiendo con el contratista la responsabilidad, porque esa obra tiene garantía para poder subsanar esas pequeñas fisuras dentro de la plaza”, manifestó.

Asimismo señaló que esta obra fue entregada el 20 de enero y no fue el día de su apertura, “El problema acá es que hubo un proceso constructivo deficiente del contratista, un mortero viejo con uno nuevo no va a pegar, ahí se debió usar un aditivo o picar de otra forma para que se adhiera el cemento nuevo, parece que eso obvió la constructora y esos son las consecuencias, pero ya hemos notificado a la empresa para que subsane”, declaró.

Por su parte el regidor Billy Arévalo dijo que ha solicitado formalmente a la Municipalidad Provincial de Maynas que le informe sobre el costo de la inauguración de la plaza 28 de Julio y que la alcaldesa Adela Jiménez Mera es la responsable política de las posibles irregularidades que se presentan en la remodelación.

Christian Rodríguez indicó que la plaza Bolognesi y la plaza Sargento Lores serán totalmente reconstruidas mediante la modalidad obras por impuestos por parte de la empresa Turismo CIVA SAC.

