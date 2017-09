El pebre de Manel

El exilio voluntario o no, te depara sorpresas. La decisión de optar por el éxodo no es fácil. Es una decisión que se mastica y digiere lentamente por un tiempo. La vuelves a rumiar hasta que crees que lo tienes claro y decides, me voy. Cuando dices me voy también quiere decir que el lugar donde estabas había llegado al límite por muchas razones. Lo asocio al síndrome de la rana hervida. Cuando un lugar no es idóneo para ti debes hacer las maletas como las ranas cuando el lugar le comienza a ser hostil o uno se vuelve hostil con el lugar, no sé cuál es el primero. Antes de decidir por la salida, sospesas y valoras si estás dispuesto a perder todo el “capital simbólico” que hayas podido acumular (aunque sea insignificante) en el sitio de residencia original: familia, trabajo, amigos, cultura institucional, es decir, toda esa narrativa emocional con la que te has hecho durante ese tiempo. Es que cuando una opta por la diáspora todo ese capital se diluye. Al nuevo lugar donde fijas tu residencia empezaras de cero. Sin nada o muy poco en los bolsillos y en los sentimientos. Adaptarse al nuevo sitio cuesta. Es difícil y requiere mucha fortaleza emocional, y sin querer, poco a poco, vas acumulando ese capital simbólico aunque estés sin familia. Tienes que rehacer ese mapa emocional. Así en esos caminos del exilio voluntario me topé con mi amigo Manuel Enríquez, le digo Manel porque es un forofo culé (aunque últimamente me dice que está desilusionado del fútbol, es que el capitalismo lo ha distorsionado todo). El es de Valparaíso y casi una vez al mes quedábamos para cenar y hablar de la vida, de su pasión por el tango y las letras de sus canciones. Las cenas se rociaban con vino y mucha charla – los platos se acompañaban de un delicioso pebre. Hablamos de cómo nos va en el exilio. De nuestros planes y frustraciones. Por estos días jugamos al tenis y luego para charlotear tomamos unas claras. Por estos días Manel me ha dicho que ha decido volver a Valparaíso, mi corazón se arrugó ante la noticia. Es la marcha de vuelta que también es tan dura como la ida.

