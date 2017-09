“El huequito” de Iquitos

Verdades sobre un “elefante blanco” llamado embarcadero

El Comité que entregó la buena pro estuvo integrado por Víctor Perea Zumaeta, Mario Pacheco Alván y Áureo Roque Sánchez.

¿Cuántos “elefantes blancos” existen en Iquitos y la región Loreto? ¿Cuándo fueron engendrados, criados y mantenidos con el erario nacional? Quiénes los reproducen? Miles de preguntas y pocas respuestas. El término es muy antiguo, solo que el empresario Carlos Acosta llamó así al embarcadero “El huequito” y provocó la ira del gerente de Desarrollo Económico del Gorel, Aldo Castillo, quien tiene varios meses en el cargo pero solo tendrá 15 meses para seguir defendiendo la gestión de Fernando Meléndez con algunas medias verdades. Pro & Contra trató de obtener la versión de constructor Jorge Cabrera Salvatierra pero no contestó el teléfono. Aquí unos datos.

Hace unos días el empresario Carlos Acosta escribió en las redes sociales esto: “Hago público este “elefante blanco” donde se invirtió más de 9M en algo que debió darle a Iquitos la condición de ciudad turística, cuanta infraestructura se necesita, cuanta promoción, cuanta conectividad, cuanta capacitación, sin embargo donde hay cemento y fierro se pretende hacer algo bueno pero ya vemos cómo termina esto. Me cuentan que cuando llueve, llueve por dentro…así quieren concesionar?”.

Ante este comentario el gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Loreto, Aldo Castillo, respondió: “Lo mismo de siempre…solo criticas y ni una sola propuesta…se concesionará porque justamente para que se puedan corregir aquellos defectos que el constructor preferido de la gestión pasada no hizo bien a pesar de haber cobrado por ello y encima quiere cobrar adicionales por los cuales estamos en arbitraje…la otra opción es dejarlo como está sin hacer nada..

qué raro Carlos que hace poco estabas de acuerdo o será que ya no vas a participar y estás aplicando la fórmula del perro del hortelano”.

Ante esas expresiones del funcionario público el empresario escribió: “Aldo, ¿se concesionará para que el concesionario arregle todo esto? Explícame. Otra cosa, para participar en cualquier concesión hay que ver las reglas de juego, no solo en lo que pueda decir en las bases sino en la condiciones del bien y francamente amigo, si así es en época de vaciante nadie participaría….lo harías?”.

Aldo Castillo replicó: “Eso ya será decisión de los postores…nosotros estamos exigiendo notarialmente al contratista que arregle lo que hizo mal pero si nos sentamos a esperar terminamos en lo mismo…la otra opción es arreglarlo y cobrarle legalmente pero poniendo en funcionamiento el bien…lanzaremos el proceso y ahí se verá si existe convocatoria y como afinamos algunos temas…pero dejarlo igual que ahora no creo que sea la mejor opción”.

Luego el mismo Aldo Castillo respondió otros comentarios aparecidos en el post de Carlos Acosta. Pero varios detalles quedaron flotando en el aire. Como, ¿quién construyó la obra? ¿Cuánto se pagó hasta el momento por la misma? ¿Existe un proceso para concesionar? Aquí algunos detalles.

El 7 de noviembre del 2013 el Gobierno Regional de Loreto convocó a la LP PROCEDIMIENTO CLASICO .14-2013/GRL-CEO para la construcción del Embarcadero “El Huequito” por un monto de S/. 8’601,831.77. El 13 de diciembre se otorgó la buena pro al Consorcio Embarcadero por el monto de S/: 8´005,369.50 cuyo representante era el señor Jorge Cabrera Salvatierra. La propuesta económica presentada era el 109.8% del valor referencial. El 27 de diciembre del 2013 se firmó el contrato y allí figuran que los que integran el consorcio son la empresa Construkselav y el señor José Luis Bendayán Miguel. Y el plazo de ejecución era 270 días, de los cuales 30 estaba previsto para la elaboración del expediente y 240 días para la ejecución del proyecto. Si el contrato se firmó el 27 de diciembre lo establecido era que se concluya el 27 de setiembre del 2014. Pero no fue así. Tanto así que el propio gerente de Desarrollo Económico, Aldo Castillo afirma que están pidiendo al contratista que “arregle lo que hizo mal”. Aunque no se especifica qué es lo que hizo mal, lo real es que dicha infraestructura no tiene o no puede tener el uso para el que fue diseñado y tampoco se especifica las condiciones en que será concesionada. Sin embargo, la mayor cantidad del pago por la obra la hizo la gestión que dirige Fernando Meléndez Celis. Aquí los detalles según la información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas.

Pagos por años por “Embarcadero El Huequito”

2014: S/ 3’547,351.49

2015: S/ 4’298,016.16

2016: S/ 321,045.89

TOTAL: S/ 8‘166,413.54

Hasta el momento se ha pagado S/. 161 mil soles más de lo que establecía el contrato y del total el mayor porcentaje se pagó durante el período del actual gobernador regional Fernando Meléndez Celis.

CONSORCIO EMBARCADERO – RUC: 20567172342

Razón social: CONSORCIO EMBARCADERO

Nombre comercial: –

RUC: 20567172342

Inicio de actividades: 17/12/2013

Actividad de comercio exterior: SIN ACTIVIDAD

Direción: AV. DEL EJERCITO NRO. 1864 LORETO – MAYNAS – IQUITOS

