El año del gallo

Le llaman el sicario de los famosos, el año de los escándalos políticos y como si fuera poco el de peor crecimiento económico y me refiero al año viejo a este 2016 que nos deja ya la ultima parte de sus días para la reflexión colectiva, fue bueno o fue malo, fue de suerte, fue de crecimiento o simplemente los trescientos sesenta y cinco días –casi- no han servido absolutamente de nada.

Pero si hablamos de consumismo el premio mayor se lo llevan nuestros hermanos del país del sol naciente y es que para cada año nos han creado –disque-una influencia de sus astros en su no menos conocido horóscopo chino según sus predicciones en el 2017 tendremos que acostumbrarnos a ser poseídos por el “gallo” ese animalito que seguro será el re ponedor de energías después del próximo sábado como en un suculento “caldo levanta muerto” no se coma a sus predicciones caballero , recuerde que allí puede estar su futuro.

Cuantas cábalas mas tendremos que apelar los peruanos para que el próximo año se nos haga el milagro de resistir otros 365 días con dignidad y sin sobrepasar los límites de alguna necesidad económica esta será una incógnita que nos costara descifrar consultando o no al horóscopo chino, llevando o no el menos famoso calzoncillo amarillo, dándonos o no la vuelta la cuadra con la maleta llena de ropa o llena de ilusiones, atragantándote o no con una docena de uvas justo a las doce de la noche, lo que no podemos dejar de hacer es poner mente en positivo para cualquier situación por más complicada que sea, siendo este un artilugio nada costoso pero si muy agotador toca echarle mano –léase echarle cabeza-para sobre ponerse a los obstáculos de la vida diaria.

Que comiencen las apuestas y hagamos algunas predicciones sin contar los personales que dicen que de esos hay que guardárselos bajo siete llaves para que se lleguen a cumplir si no la envidia las ataca y en boca cerrada no entran moscas.

En el 2017 ;

¿Tendremos nuevo presidente del Perú?

¿La bancada oficialista resistirá al transfuguismo?

¿El gobernador regional presentara algún proyecto de inversión viable para Loreto?

¿La Alcaldesa podrá parchar todos los huecos de las pistas de Iquitos?

¿El servicio de internet en Iquitos mejorara en su velocidad?

¿Realmente llegaran los vuelos de una aerolínea “low cost” a la selva del Perú?

