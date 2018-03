Eduardo Vásquez hace daño al sindicato y es ludópata

Robert Alvarado:

Robert Alvarado contó que ayer se reunirían los trabajadores y que el tema a tratar era su expulsión del sindicato y todo por criticar y hacer la denuncia respectiva.

Robert Alvarado declaró que el ex secretario general del SITRAMUN, Eduardo Vásquez, hace daño a los trabajadores y que “es ludópata” y debe explicar de dónde saca dinero. Así indicó en Proycontra TV matinal.

Además mencionó que está denunciando malos manejos económicos de la anterior gestión sindical y todo nace a raíz de las últimas elecciones del año pasado. “Hay un comité electoral que está encabezado por la Sra. Gladys Celeste Peña Angulo que siempre esta parcializada con este grupo y con la lista N°1 que preside Roger Bocanegra, ante esta situación ese señor no podía haber participado de estas elecciones porque fue subsecretario de Jonny Pérez y de Eduardo Vásquez y no podía participar según el estatuto”, expresó.

Alvarado señaló que la elección de Bocanegra es ilegal y por eso ya presentó una medida cautelar y envió un documento a la alcaldesa para que no suelte dinero hasta que se solucione este problema en el SITRAMUN.

Sobre la desaparición del dinero del SITRAMUN deja mucho que desear ya que hasta ahora Eduardo Vásquez no ha rendido cuenta. “El sr. Eduardo Vásquez dice haber rendido cuenta pero no lo hizo y yo he pedido a la fiscalía que intervenga en este sindicato, hay mal manejo económico y hasta ahora no rindieron cuentas con recibos, boletas ni nada. Hablamos de 200 mil soles que manejaron de mala forma y no se sabe que fue de ese dinero, así como esta gestión la de Jonny Pérez también hay ciertas irregularidades”, manifestó.

También dijo que el ex secretario Eduardo Vásquez es un ludópata y que estaba acostumbrado a gastar su dinero en ese vicio.

“Eduardo Vásquez le ha hecho mucho daño al sindicato y por eso pido investigación por los malos manejos de este señor y su cúpula”, refirió.

Según Alvarado son 15 soles que les descuentan mensualmente y son aproximadamente 500 trabajadores. “Yo lo único que pido es transparencia del manejo del sindicato y por eso hago esta denuncia”.

ProyContra trató de comunicarse con Eduardo Vásquez para tener su versión pero fue imposible ya que él se encontraba en asamblea y dijo que iba a responder las acusaciones de Alvarado hoy.

