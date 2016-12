Dónde está mis 3 mil dólares

Escribe: Jorge Martín Carrillo Rojas

Reza una frase: “para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado”. Pese a ello, muchos “colegas” no tienen escrúpulo en hablar por hablar, ello porque alguien, sin medir consecuencia, les abrió la posibilidad de decir sandeces y media, sin darse cuenta que sentarse frente a un micrófono es de suma responsabilidad.

En una radioemisora ubicada en la calle Aguirre, diagonal a la gruta en donde se venera a todos los santos, en la que incluso rinden homenaje al Señor de los Milagros, no existe ni existirá milagro alguno para evitar que un personaje sin pinta alguna, evite maltratar el oído de los que se auto flagelan escuchándolo.

Por estos días seguí escuchando parte del audio en el que aluden a mi colega y amiga Rosa Cárdenas y me di con la sorpresa de escuchar el nombre de algunos periodistas, conductores de televisión, de un director de diario e inclusive mi nombre y apelativo. Dije: ¡oh, que dicha que me mencionen en la emisora de la respetada parlamentaria Patricia Elizabeth Donayre Pasquel!

Y resulta interesante que uno sea mencionado, más aun cuando lo que se “afirma” carece de sustento y solo resulta una verdad a medias para quien lo expresa. Es decir, el propio generador de “información” se miente.

En la emisora de la calle Aguirre se afirmó sin tapujo alguno que un grupo de periodistas vinculados a Iván Vásquez y Fuerza Loretana, viajaron a Panamá del 19 al 22 de setiembre del año 2012. El narrador de cuentos en sus expresiones señala que: “Fred Pérez Guzmán, marido de Carolina Arredondo. Armando Murrieta y García, ese delincuente que está trabajando ahora allá en Tarapoto. Carlos Ruiz Ríos, este Carlitos Ruiz todo los días le ven en canal del pelacho de 1 a 2 de la tarde. Jorge Carrillo el “potrillo” pues, viajó también, Carlos Carrillo Rojas el “potrillo”. María Isabel Pérez Reátegui. Carlos Raúl Cornejo Sifuentes, Carlitos también viajó no, estaba vinculado a la mafia de Fuerza Loretana, Raúl Cornejo Sifuentes dueño de la Región. Aquí está la señora Rosa Cárdenas, también viajó la Rosita, que es imagen del gobierno regional de Loreto. Arturo Rodríguez, Óscar Argumediz, Eduardo Az y Lourdes Hidalgo, creo que Lourdes Hidalgo es su hija de este señor que murió de Carmen Campubrí, creo que de Lucho Ugaz creo que es su hija no. Se fueron a un almuerzo…bueno Iván les ha dicho: quién quiere viajar a Panamá…tú Rosita como tu mamá es Mirna Villacorta vas a ir a pasear. Cuanto quieres, les voy a dar tres mil dólares, toma Potrillo tus tres mil dólares…”.

Lo que acaban de leer es parte de la transcripción de lo expresado por el madrugador narrador de cuento, que la verdad en mis años de periodista en diversas facetas, no me había dado dolor de cabeza, escuchar y transcribir semejante falta de respeto al lenguaje y a las medias verdades. Y para compartir el dolor de cabeza que me costó escuchar el audio, el director del diario me ha prometido que la verborrea que se lanza desde la emisora de la culta y educada congresista Patricia Elizabeth Donayre Pasquel, será subida a la página web.

Como dije en mi columna pasada, no soy quién para decirle a la legisladora Donayre Pasquel qué hacer con su emisora. Pero a quienes sí me atrevería a recomendarles algo de la manera más amigable es que por lo menos se tomen la molestia de hacer una mínima investigación, por ejemplo, sobre el viaje a Panamá y comprobarán desde dónde vino aquella invitación. Si desean y si cultivan el buen periodismo, invitarían a uno de los aludidos, en mi caso, fácil les podría contar cómo se concretó el viaje a dicho país. Y para quien asegura que muchos de los mencionados fueron a Panamá, fácilmente podría desmentirse pagando en el Banco de la Nación, el derecho correspondiente, para obtener el record migratorio de cada uno de los mencionados, información a la que fácil se puede acceder para comprobar quiénes fueron al país centroamericano. Viaje al que por cierto me alegra que hayan ido los que pudieron.

Más allá que mis oídos sonarán hoy, mañana y no sé cuántos días más, cuando se refieran a mi personas, en la emisora más democrática de la Amazonía peruana, sí me encuentro molesto porque no sé a dónde fue a parar mis tres mil dólares que según el “coleguita” de los 104.5fm asegura nos dio el pelachito.

Por favor Carlos Cornejo, Fred Pérez, Rosita Cárdenas, Marisabel Pérez, Carlos Ruiz, díganme, quién o dónde se quedó con mis lucas gringas.

Doctora Patricia Elizabeth Donayre Pasquel, sino tiene tiempo para saber lo que pasa en su radioemisora o esta columna es insignificante para usted. Puedo, con el mayor de los gustos, enviarle el audio que motivó mi columna la semana antepasada y la de hoy, y que generó que la mencionara.

¡Feliz año nuevo a todos!

