Doña ‘Peta’ sobre Paolo: “Le agradezco al país entero que creyó en mi hijo”

La alegría de doña ‘Peta’ es la del Perú. La madre de Paolo Guerrero atendió a los periodistas que se apostaron al exterior de su vivienda en Chorrillos para compartir su felicidad tras la reducción de la sanción impuesta a su hijo.

“Siento una emoción tremenda porque yo sabía que Dios es justo porque el de arriba es quien nos ha ayudado bastante y le agradezco al país entero que creyó en mi hijo porque él es inocente”, dijo una emocionada doña ‘Peta’.

Además reveló que Paolo se encuentra “bien contento” por el fallo a su favor porque sentía que le habían cortado las piernas. “Me enteré por un amigo que me llamó y yo no quería creer porque no salía en la tele, pero después Paolo me llamó y me dijo que con certeza era”, contó.

Doña ‘Peta’ respaldó la decisión de apelar al TAS para ganar la absolución tras el resultado analítico adverso que se halló en las Eliminatorias contra Argentina. “Uno tienen que mostrar su inocencia “, agregó.

Sobre el posible temor que el TAS le aumente la sanción, la madre de Paolo Guerrero dijo que “hay gente que está equivocada, que no sabe bien del tema, pero nosotros sabemos hasta donde llegamos”.

(Visited 13 times, 1 visits today)