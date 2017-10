Des(orden) electoral

Esta semana comienza el mes en el que el 2017, es decir dentro de un año, elegiremos a las nuevas autoridades regionales y municipales. Antes podían postular a la reelección. Hoy no. Por eso es que se nota unos saltos y sobresaltos, de acuerdo al ego del candidato y a las posibilidades de las autoridades. En todo el país, los alcaldes distritales quieren convertirse en provinciales y los provinciales quieren manejar la región. Podría explicarse aquello como un salto natural. Cuánto más alto sea el poder, más se quiere subir, piensan algunos políticos. En ese entendido es improbable que una autoridad provincial baje al distrito o un gobernante regional intente “bajar” a una provincia. Cómo estamos en Loreto.

Todavía hay un desorden donde los acomodos y reacomodos no terminan. Algo parecido se vio en el proceso del 2014 donde a pocos meses del día de las elecciones recién la mayoría de candidatos decidieron vestirse el polo del MIL. Quizás esas alianzas, por lo menos en los tres principales distritos de Maynas y la propia provincia, no sea lo más cuestionable sino que una vez llegados al poder todos optaron no sólo por un camino distinto sino que emprendieron batallas en todos los campos entre ellos mismos, en algunos casos incluso antes de jurar al cargo. A pesar que existieron esfuerzos para que trabajen juntos, hoy no hay ninguna posibilidad de unidad no sólo en el plano electoral. En el caso de Pancho Sanjurjo, el acompañante más cercano de todos los alcaldes y quien lo tuvo como asesor en su primer gobierno, el gobernador Fernando Meléndez le ha denunciado con acusaciones criminales.

Todo estará en movimiento hasta el mismo día del cierre de inscripción. Hasta esa fecha habrá candidatos que niegan esa condición, habrá apariciones improvisadas y el movimiento será constante y milimétrico. Nada debe sorprendernos. ¿Hace un mes alguien hubiera previsto un lanzamiento de Jorge Mera de la mano de Pancho Sanjurjo con su movimiento MERA y en torno a ello los reacomodos que se hacen públicos y los que se coordinan en puertas cerradas? Claro que no. Ese sólo hecho es indicativo que los sondeos de opinión son tan efímeros como las propias cifras que logran.

Este columnista cree que por lo menos hasta diciembre se tendrá que esperar para tener una certeza de las alianzas que se concretarán. Antes, solo son preacuerdos tan volátiles como las candidaturas precarias. ¿Hay candidaturas consolidadas, más que agrupaciones sólidas? Claro que sí. En los distritos se nota esa situación. En Punchana, Jane Donayre. En Belén, Gerson Lecca. En San Juan, Martín Arévalo. ¿Un candidato consolidado necesita una agrupación organizada? No, necesariamente. Mi Loreto, con todas sus derrotas y transfuguismo permanente, es una de las pocas que actualmente tiene presencia en toda la región Loreto, mérito que no necesariamente implica que su logo sea la puerta para ganar las elecciones. Recuérdese que en anteriores elecciones Charles Zevallos ganaba sí o sí en Maynas con cualquier vientre de alquiler, Juan Carlos del Aguila triunfaba sin que su agrupación gane en ningún distrito de Maynas. Salomón Abensur con su VALOR era fuerte en Maynas pero sin ninguna presencia en la región. Todo ello es sólo parte de un análisis que tiene el des(orden) como evidencia de lo que son actualmente los candidatos y agrupaciones.

