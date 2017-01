Denuncia a empresa porque se niega a pagar liquidación

Analí Saldaña viuda de Sandino Solsol

Como se recuerda Sandino Solsol Fasabi murió en el accidente fluvial de AQUA Expeditions el año pasado junto a otros tripulantes.

Muy indignada se encuentra la señora Analí Saldaña viuda de Sandino Solsol Fasabi quien falleció en el accidente de AQUA el año pasado. La madre de familia hizo una denuncia pública a la empresa Transporte Dania donde trabajaba su esposo ya que hasta el día de hoy no le han pagado la liquidación de Solsol.

“Mi esposo estaba trabajando por 11 años en la empresa Transporte Dania que era proveedor de Aqua, él estaba reconocido con todos sus beneficios pero ya son seis meses que hasta el día de hoy no me dan ni un sol. A mis hijos le corresponde su liquidación, cts. y su seguro que tiene por haber trabajado en alto riesgo, yo ya me ido a hablar hasta dejar todos los cargos de mis documentos pero siempre dicen que no hay ningún papel. Me fui hacer otra vez el papeleo y le entregue mis documentos al mismo gerente Eduardo Vela y ahora me salen con que han extraviado todos mis documentos así que ya no podemos esperar más y por ello hemos puesto la denuncia”, expresó Saldaña a Pro y Contra.

Según la viuda dijo que la Empresa transporte Dania no quiere responder ni reconocer el seguro de su esposo, y dijo que tiene que mantener a sus tres hijos que son menores de edad, “Ahora soy madre soltera y necesito el apoyo de la empresa pero ellos solo buscan excusas y no quieren pagar la liquidación de mi esposo. Yo tengo que pagar la matrícula de mis hijos, los útiles y todo lo que se viene porque ya entraran a estudiar otra vez y exijo justicia”, finalizó.

