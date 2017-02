Declaraciones son nauseabundas

Yuri Alegre sobre Oscar Cajusol:

Yuri Alegre dijo que en esos días no solo salió lo de la foto sino que el mismo contralor se refirió a la obra de Tamshiyacu y decía que había un faltante de más de 1 millón.

El Gerente de Obras del Gore Loreto quiere cojudear a la gente de Iquitos, está bien que se llame Cajusol, pero no es para tanto. Escuchar sus declaraciones sobre Tamshiyacu es nauseabundo. Así indicó el ex Director Regional de Salud de Loreto, Yuri Alegre Palomino.

Sobre las declaraciones de Cajusol dijo que en su respuesta no hay nada técnico, ni mucho menos mediático. Lo ideal sería que ellos hubiesen ido al día siguiente y hacer ver las imágenes, no para que ahora salga y cuente una peor que condorito. “Si él cree que son pintas que es el técnico, de seguro que el Gobernador también. Quién miente a quien o esto es el carnaval de mentiras”, acotó.

Alegre señaló que ahora, si fueron pintas ellos debieron salir a denunciarlo en su debido momento y porque se quedaron callados, “Entonces aquí vienen lo más complicado, es que los mismos trabajadores de salud no cuidan o no denuncian cualquier irregularidad que hay ahí. No entiendo porque en su momento no salieron a decir nada y ahora sale con que son pintas”, manifestó.

Finalmente sostuvo que en Tamshiyacu sigue habiendo un solo médico y no hay ninguna mejora en lo que respecta al personal de salud de lo que ofreció el gobernado regional.

(Visited 51 times, 51 visits today)