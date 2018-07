Esperanza López sobre caso de su hija Tessy:

This slideshow requires JavaScript.

Desde hace dos meses la familia de Tessy López exige justicia y claridad en la investigación de este caso y que se castigue a los responsables de asesinar a la joven contadora.

El caso del asesinato de la joven contadora, Tessy López López da un giro total ya que se identificó la placa del mototaxi que fue utilizado para que arrojen el cuerpo de la requenina en una alcantarilla en Santa Clara aproximadamente a las 02:00 am.

Ante ello la señora, Esperanza López, madre de la difunta contadora, dijo que espera que el caso se esclarezca y que se haga justicia por la muerte de su hija.

Sobre la detención del policía Jhonathan Wilson Caja Arroyo, señaló que conocía al joven ya que vivía en la misma quinta que su hija, era su vecino y varias veces logró cruzar palabra. Además, mencionó que en una oportunidad Tessy López le había contado que el policía le estaba pretendiendo pero que ella le dejó en claro las cosas porque tenía su enamorado.

“Realmente quiero justicia, sea quien sea, cuantos sean que caigan, todos deben pagar por lo que le hicieron a mi hija. Si son dos o tres, que estén involucrados en la muerte de mi Tessy espero que confiesen, hasta ahora no puedo creer que ni hija no está acá con nosotros y sobre todo que la mataron de la peor manera. Para mí todo esto fue planificado y todo saldrá a la luz”, expresó la madre de Tessy López.

Doña Esperanza aclaró que no confía en la inocencia de nadie, para ella están metidos varias personas. “Alexander Peña está en el penal, pero no confío en su inocencia ni del policía, en cuestión de horas o días se estará atrapando al tercer implicado quien manejaba la mototaxi, a ver que nos dice, cuál será su versión. Lo único que quiero es justicia para mi hija y sé que ella no está descansando tranquila hasta que se encuentren a sus asesinos”, manifestó.

Hasta ahora me es difícil creer que mi hija ya no está con nosotros, desde hace más de dos meses que me la arrebataron y apagaron sus sueños, sus proyectos, su vida y todo, finalizó entre lágrimas Esperanza López.

(Visited 665 times, 21 visits today)

Like this: Like Loading...