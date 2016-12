CONVERSAMOS CON EL ACTOR PORNO QUE LE ENVIÓ UN MENSAJE AL CONGRESISTA YONHY LESCANO

Pablo Bravo tiene 28 años y desde hace cuatro es actor porno gay. Hace dos días, su nombre empezó a sonar más de lo normal en Twitter. Bravo le había enviado un mensaje en video a Yonhy Lescano, el congresista que presentó un proyecto de ley para prohibir la pornografía en todas las páginas de Internet del Perú.

Bravo nació en Iquitos, pero trabaja en París, Francia, desde hace un año y medio. Antes era bailarín, pero inició su labor en el mundo porno cuando se encontraba de paseo por Buenos Aires. Alguien le propuso grabar un video para una compañía europea.

El actor preguntó en su video qué haríamos sin el porno “que se puede conseguir a un S/. 1.50 en el Centro de Lima para la clásica pajita de cada día”. Luego argumentó que en Corea se prohibió el porno (como argumentó Lescano en su proyecto de ley), pero que los casos de violación en ese país aumentaron en un 300%. Entre sus frases para la historia quedarán:

“No te metas con la paja del pueblo”. “La paja es sagrada”. “Perú se escribe con ‘P’ de porrrno”.

“Mi familia no sabe que me dedico al porno. Solamente saben que bailo, pero como en Iquitos no hay mucha Internet, entonces no me preocupa mucho”.

“Lo hice pensando que era un dinero extra para mi viaje. Resultó siendo un video para Macho Factory, una compañía muy famosa, y luego pidieron 3 videos míos más en los 10 días que estuve en Argentina”.

Aunque los prejuicios inviten a creer que por ser un actor porno no tiene ninguna opinión sustentada, esta breve entrevista demuestra lo contrario. Luego de documentarnos visualmente por largas horas con el trabajo de Bravo, le planteamos las siguientes preguntas.

Antes de seguir y en honor a George Michael, recomendamos continuar leyendo el post con esta canción: George Michael – Careless Whisper (susurro indiscreto).

Le preguntamos al actor sobre la opinión de su familia sobre el trabajo que realiza:

“Mi familia no sabe que me dedico al porno. Solamente saben que bailo, pero como en Iquitos no hay mucha Internet, entonces no me preocupa mucho”.

También nos comenta un poco sobre las características de su profesión:

“Ser actor porno, efectivamente, no es un trabajo que las personas lo tomen en serio, pero se utiliza el cuerpo, la energía del cuerpo, el físico, se transpira y no hay emociones ni sentimientos de por medio. Es decir, es como ser un profesor de yoga o de zumba, solo que desnudo”.

Bravo nos cuenta que trabajar en el mundo del porno es un trabajo free lance, porque actúa para varias compañías diferentes.

“En Perú no existe industria porno por la censura de la sociedad, a pesar de que la gente sí mira porno”.

En febrero, Pablo tendrá su propia compañía de porno, pero será en Francia.

Útero.Pe: ¿Qué opinas del proyecto del congresista Lescano que busca prohibir el porno en la Internet de Perú?

Pablo Bravo: “Pienso que defender el porno es ridículo, pero prohibirlo también. Uno decide cómo divertirse, qué comer, qué música escuchar. Esas cosas no se pueden imponer o prohibir. Está claro que el porno nunca ha sido dañino para nadie, pues existe desde que existe la civilización”.

Útero.Pe: Lescano afirma que el porno genera potenciales violadores.

Pablo Bravo: “El porno no genera potenciales violadores porque el porno no despierta tu deseo sexual. El deseo sexual es algo que ya está dentro de uno y de sus valores, su educación, su criterio. Eso te convierte en un potencial violador.

Si no eres capaz de respetar los derechos sexuales de otro, serás un violador con o sin porno”.

Útero.Pe: ¿Cuál es la contribución del porno a la sociedad?

Pablo Bravo: “El porno ayuda a los jóvenes con abstinencia, porque con la masturbación, pueden volver llevaderos los años con mayor explosión hormonal sin tener sexo. El porno es un referente de educación sexual para los jóvenes. No enseña, pero pone el tema en la mesa y los padres y educadores deben estar ahí para disipar las dudas de los jóvenes”.

Útero.Pe: ¿Crees que el congresista nunca ha visto porno?

Pablo Bravo: “Lescano ha visto mucho porno. Todos hemos visto porno.

Es parte de la madurez sexual, pero los seres humanos somos los únicos animales que nos avergonzamos de nuestra sexualidad”.

El actor asegura que nuestro país es de gente buena pero que tiene una sociedad muy hipócrita.

“Aún dices que aceptas a los gays solo para que no te digan ‘homofóbico’, pero no los apoyas para que no te digan que eres un maricón. Dices que no miras porno para que no digan que eres un pervertido”.

Útero.Pe: ¿Tienes una opinión sobre el matrimonio igualitario en Perú?

Pablo Bravo: Soy un defensor del matrimonio igualitario en Perú, porque no deben existir ciudadanos de segundo nivel. Es decir, si todos pagamos impuestos, si todos trabajamos para la sociedad, entonces todos deben tener la posibilidad de acceder a un matrimonio o a un acuerdo legal como todos los demás.

Pablo deja un mensaje a los jóvenes… pero a los jóvenes que quieran dedicarse al porno en nuestro país:

“Les diría que no lo hagan en Perú, porque es un país de etiquetas: si eres futbolista, eres vago, si eres modelo, eres tonta; si eres bailarín, eres gay; si eres actor porno, eres un pervertido. Si la sociedad no madura, seguiremos siendo un país detenido en el tiempo”. (utero.pe – Andy Livise)

