El congresista Juan Carlos Del Aguila ha pedido, a través de su cuenta en las redes sociales, que se debe construir consenso en torno a la línea de transmisión Moyobamba- Iquitos que está paralizada, a pesar que fue adjudicada con bombos, platillos y transmisión en directo de la firma del contrato en Palacio de Gobierno en el período de Planta Humala.

Cuando la obra se paralizó los representantes de las diversas instancias gubernamentales, entre ellas el Legislativo, se ocuparon del tema. Y desde la paralización todos los esfuerzos para retomar la ejecución de la obra han sido infructuosos. Ya sea por oposición de los pobladores o por trabas de los funcionarios. A ambos se los ha acusado de todo. Y se ha insinuado mucho más. Hace poco se produjo una protesta en la puerta de la Dirección Regional de Energía y Minas donde el representante de la empresa y unos pobladores exigían a la autoridad que priorice esa obra y gestiones su destraban lento.

Ya va terminar el período del gobernador Fernando Meléndez y se ha cumplido más de un año de la gestión de los congresistas y en ningún tema se ha podido lograr consenso. En ninguno porque las autoridades andan por sectores separados y en la mayoría de los casos no es ni siquiera posible que se sienten alrededor de una mesa. No porque falte proyectos -carretera a la Costa, interconexión eléctrica, destino turístico y la lista es interminable- sino porque las autoridades, y me temo que el pueblo mismo- no tienen el mínimo intento de llegar a consensos. Y, sin consensos, no hay desarrollo. No lo hay.

El escrito del congresista, como otras posibilidades planteadas por otras autoridades elegidas por el pueblo y por sus agremiados, no creo que sirva para un consenso. Ojo, debería servir. Pero pasarán los años y, cómo sucede hoy, seguiremos lamentándonos de la falta de consenso. Tenemos coincidencias, pero nos falta consenso.

Y quienes deben promoverlo, precisamente, no dan señales concretas de propiciar consenso. Pues, como tantas cosas en la vida, eso no se escribe sino se construye. Hoy se pone sobre el tapete nuevamente la interconexión. Pero ayer fue la conexión a la Costa. Anteayer la hidroeléctrica.

Ojalá el congresista logre por lo menos unir a los otros tres que hemos elegido y así tengamos un punto de apoyo para el desarrollo.

