Consejos para enseñar a tu gato a que tome un baño

Los mininos no son animales que disfruten mucho del agua, pues ésta los saca de su zona de confort por completo, ya que ellos tienen una rutina personal de limpieza al lamerse todo su pelaje. Pero en ocasiones, los gatos tienden a atraer mucho polvo y suciedad que hace que desprendan un olor poco agradable para el olfato humano, y sus dueños no tengan más remedio que darles un buen baño.

Hay casos en que los gatos entran en total pánico al sentir que los introduces al agua, esto puede ser muy estresante para las emociones de tu felino y por supuesto para ti. Puedes dejar que los gatos tengan su aseo personal y no intervenir, esto no los afectará de ninguna forma, o puedes consultar a tu veterinario para la compra de una espuma que funciona como champú en seco para felinos.

Aquí te damos un par de consejos para que puedas meter a la ducha a tu amigo gato y así deje de oler a trapo viejo, se vea limpio y sano, y no entre en total pánico al sentir que roza el agua. Guarda ese dinero para el estilista gatuno y hazlo tú mismo, cuida a tu mascota como cuidas de ti mismo.

– Que entren en contacto con el agua desde cachorros

Bañarlos desde bebés puede ayudar a que se acostumbren al agua y al cómo se sienten al respecto. Una rutina de baño una vez al mes los hará entrar en confianza cuando tengan que hacerlo.

– Actúa natural a la hora del baño

No los amenaces, no les adviertas, no les mandes esa energía de que estás preparando algo para sorprenderlos. Que todo se dé en un estado de completa calma, como si fueras tú a tomar un baño cotidiano. No les despiertes ansiedad antes de que los lleves a bañar.

– Consigue una tina pequeña

Para un gato, una gigantesca tina llena de agua es el mar entero. Entonces, mientras más pequeña, más adecuada a su cuerpo, mejor se sentirá.

– Agua tibia

Ni muy caliente, ni muy fría. No te proyectes con tu gato, si tú consideras que el agua caliente es para hacerlo sentir mejor, puedes estar equivocado. El agua tibia funcionará perfectamente.

– Si llega el punto más grande de tensión…

Si tu gato no puede con todo lo que le está sucediendo a la hora del baño, te sugerimos tomarlos de la parte trasera de su cuello, al presionar ese punto con dos dedos o con la mano completa, los gatos segregan una sustancia que los calma.

