Congresista Edwin Donayre fue internado en una clínica local esta madrugada

El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Edwin Donayre, fue internado en la clínica debido a un cuadro de hipoglicemia y deshidratación a punto de coma diabético.

Según un comunicado en su cuenta de Twitter, el también general del Ejército en situación de retiro, fue trasladado a cuidados intensivos en la madrugada de hoy.

“Pedimos por favor el respeto que merece la familia ante esta situación”, señala el comunicado. Fuentes de Perú21 señalaron que Edwin Donayre fue trasladado a la Clínica San Pablo.

Cabe precisar que recientemente el parlamentario se pronunció sobre la situación del jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, y dijo que “no me turba el corazón que me hayas mentido, presidente, me turba el corazón que ya no podré creerte”. Además, fue el único de su bancada que firmó a favor de la vacancia.

