CON EVALUACIÓN NO BUSCAMOS DESPEDIR A LOS MAESTROS

VICEMINISTRA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL MINEDU, LILIANA MIRANDA:

Yo me dirijo a los maestros de Loreto y les informo que no hay ninguna oscura intención, se ha tomado acuerdos en varios aspectos para mejorar desde ya en lo económico, social y laboral. Indicó Miranda.

Las evaluaciones no serán punitivas, es decir, no buscamos despedir a los maestros sino fortalecerlos en su labor como docentes. Por eso las mismas serán sobre su desempeño en las aulas y previamente serán comunicados para que no se sorprenda a nadie. No serán pruebas escritas. Precisó la viceministra de Gestión Pedagógica del ministerio de Educación, Liliana Miranda, en entrevista telefónica en ProyContra TV mediodía.

Reconoció que de pronto falta mejorar la comunicación para que la información llegue directamente a los maestros en todas las regiones, pero que jamás se renunciará al dialogo en ese sentido.

En tal sentido agradeció la posibilidad que ProyContra TV le brindaba para informar sobre las medidas adoptadas en bien de los maestros a quienes invocó a volver a las aulas junto a sus alumnos.

