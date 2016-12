Cómo seguir hablando con tu ex y vivir para contarlo

Es difícil terminar una relación con una persona a la que llegaste a querer, ahora imagínate que esta persona regresa y de repente las cosas empiezan a moverse nuevamente. Pongamos las cartas sobre la mesa, siempre existirá un algo que quedara vivo entre los dos, pero quizá la relación ya tuvo mucho tiempo de haber terminado y aquello que los llegó a unir era una gran amistad, algo que bien podría revivirse sin que nadie salga herido.

Es por eso que creamos 5 tips para seguir hablando con tu ex y vivir para contarlo otro día.

No tengan sexo

Eso de “amigos con derechos” es algo a lo que deben correrle cuando de ex es hablamos, porque toda forma de cariño físico puede llegar a malinterpretarse de cualquiera de las dos partes. El sexo siempre puede convertirse en el primer paso para revivir el amor.

No le hables de tus nuevos ligues

Que si conocí a una chica, que si aquel chico me tiró el perro, eviten las pláticas que contengan a terceros involucrados en nuevas relaciones amorosas porque siempre se pueden herir susceptibilidades, por más confianza que puedan aparentar, otras relaciones son únicamente de tu incunvencia, no preguntes, no respondas, respeta la privacidad del susodicho ex.

No se frecuenten demasiado

La constancia es la base de las relaciones estables, entonces queden de acuerdo en verse, tomar un café de vez en cuando, actualizarse en los eventos que les pasan en las semanas, o de preferencia en el mes, para que no se creen esos lazos de cariño por la frecuencia de sus reuniones.

No se echen en cara el pasado

Borrón y cuenta nueva. Que todo lo que sucedió en el pasado esté completamente perdonado; y si no lo está, entonces no sigas hablando con él, así no vale la pena estar en contacto. No se enojen, no se reprochen nada, ya lo pasado pasado y no le interesa ya a nadie.

Recuerden los buenos momentos

Recuerda qué era lo que te unía a él/ella, si eso es lo suficientemente fuerte pero no demasiado como para regresar, entonces recuerden todos esos momentos y cosas que tenían en común, que solo ustedes entendían y podían compartir. Todas las personas tienen su encanto, pero quizá tu ex era con quien podías hacer ciertas cosas.

