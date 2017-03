Colegio MORB se inunda

Niños del nivel primario son los afectados

Ante la intensa lluvia que cayó ayer en horas de la mañana muchas calles se inundaron y también colegios. Uno de ellos es el colegio Mariscal Oscar R. Benavides – MORB del nivel primario que a pesar de contar con una infraestructura en buenas condiciones ya que fue inaugurado al final del gobierno del presidente Alan García, es decir hace unos 6 años, pero hoy nos muestra otra realidad.

Un equipo de ProyContra llegó hasta las instalaciones del emblemático colegio MORB, sector del nivel primario e inicial, y comprobó que se estaba inundado con esta lluvia. El patio principal estaba lleno de agua y las profesoras contaron que cada vez que llueve colapsa el alcantarillado y el techo está sin calaminas debido a que el viento fuerte del año pasado, llevó varias planchas de calaminas.

Los niños estaban en la hora de recreo, fue ahí que se desató la lluvia y comenzó a inundarse el patio, los pequeños en su inocencia salieron a jugar como si estuvieran en una piscina. Las profesoras tuvieron que sacarlos de aquellas aguas estancadas, que incluso llegó a algunos salones.

La Sub Directora del nivel primaria, Telemia García, indicó que este problema lo vienen sufriendo desde el año pasado sobre todo cuando llueve más fuerte y durante muchas horas, los salones se inundan y los más afectados son los niños. “De los recursos del colegio se encarga el administrador y la APAFA, pero ellos tienen otras prioridades y siempre nos dicen que van a ver y nada, solo hicieron un muro pero no aguanta. Desde que se entregó este colegio empezaron los problemas porque hicieron mal las alcantarillas, sufrimos cada vez que llueve. Lo único que me queda es pedir apoyo afuera de la institución, como la DREL y al gobierno regional de Loreto”, alegó.

Además dijo que ya ha notificado a Sedaloreto de este problema pero hasta el día de hoy no dan solución y por ello hacen un llamado a las autoridades. “El año pasado hemos notificado de este problema a la empresa Sedaloreto pero hasta el día de hoy no dan solución. El techo del patio está sin calaminas porque muchas de ellas fueron llevadas por los vientos fuertes y cuando llueve esto se inunda todo. También hay muchos sancudos”, manifestó.

Las profesoras se mostraron muy preocupadas por los niños que se mojan ya que pueden enfermarse y ya no saben qué hacer para que el colegio no se inunde. “Realmente esta inundación afectan la salud de nuestros niños porque ellos en su inocencia juegan y están con el uniforme mojado”, expresó una de las maestras.

ProyContra habló con el Administrador del Colegio MORB, Pablo Panduro Reyes quien señaló que hay presupuesto pero que lo gastan en otras prioridades como en la seguridad de los estudiantes, la implementación de otras salas de cómputo, entre otras. “El problema no es adentro sino afuera, ha colapsado las cañerías y está atorado el desagüe en la matriz, ya hemos cursado documentos a Sedaloreto, han venido dos veces pero no lo han solucionado. Si es que no vienen en esta semana nosotros vamos a tener que romper afuera. Nosotros pusimos un muro en el nivel primario pero eso no soportó y en realidad el problema es de afuera”, declaró.

También mencionó que el techo no se refacciona porque están esperando el programa de ‘Huansichay’ que se encarga del mantenimiento de las instituciones educativas a nivel nacional. “APAFA se está cobrando 50 soles y el año pasado se ha recaudado un promedio de 120 mil soles y que no priorizaron el tema del alcantarillado porque había muchos problemas en los escolares como la venta y consumo de droga y ahora hay mucho más control, porque queremos dar seguridad a nuestros estudiantes”, sostuvo el administrador.

En el nivel inicial está pasando lo mismo donde se les ha formado una “piscina” y las maestras están preocupadas por la salud de sus niños y solo esperan que se arreglen las cunetas y algunas áreas más.

Asimismo los escolares de secundaria cuando vieron las cámaras de ProyContra TV no dudaron en interrumpir sus clases y señalarnos que hay filtraciones en los techos de sus salones.

A pesar que hace pocos años este colegio emblemático ha sido construido de nuevo y apenas hace menos de dos semanas se dio el inicio de clases, simplemente lo que se nuestra es la otra cara de la moneda ya que hay filtraciones de agua y el alcantarillado colapsa.

En el nivel inicial hay 330 niños que estudian en estas condiciones donde a veces la inundación entra a sus salones.

