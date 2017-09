Charapa: “padre del hombre”

Tuve el privilegio de conocer al Dr. Javier Pulgar Vidal, eminente geógrafo, filósofo e historiador peruano que con su tesis de las ocho regiones naturales del Perú basada en los pisos altitudinales, cambió radicalmente el estudio de la compleja geografía peruana que hasta los años sesenta era simplistamente dividida en costa, sierra y selva. Fue un militante aprista que representó a Huánuco en el Congreso Nacional del periodo 1945-1948. Después del golpe del general Odría, se asiló en la Embajada de Colombia y fue deportado al país norteño donde fue asesor ministerial, consejero científico y fundador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

De retorno al Perú, en 1958, fundó la Universidad Comunal del Centro que después fue rebautizada como Universidad Nacional del Centro de Huancayo, la misma que tuvo filiales en Cerro de Pasco, Huánuco, Lima y Huacho, que al independizarse dieron origen a las Universidades Daniel A. Carrión, Hermilio Valdizán, Federico Villarreal y José Faustino Sánchez Carrión, respectivamente. El sabio Pulgar era, pues, un militante de gran convicción y, al mismo tiempo, un hombre de ciencia, una personalidad sencilla, y un apasionado de la amazonía peruana.

Es autor de una cincuentena de publicaciones, entre las que se cuentan su famosa Geografía del Perú. Yo había leído su propuesta de regionalización transversal en una publicación de los años ochenta en la cual los cuadros técnicos del Partido Aprista diseñaban nuestro esquema de descentralización territorial sustentado en términos geoeconómicos que, hacía referencia al factor histórico ancestral que vincula allende los tiempos a los pueblos y naciones que hoy conforman el Perú.

En cierta oportunidad, en 1986, al terminar una reunión en la Corporación de Desarrollo de Loreto, quedamos a conversar un buen rato sobre el expediente técnico de la carretera Iquitos-Costa Norte que, en su condición de consultor técnico de la empresa CESEL que la elaboró, acababa de presentar. Me dijo que la carretera, además de su gran utilidad como una vía terrestre para que los loretanos salgan hacia la costa, representa un camino que los descendientes amazónicos tendrán que tomar para retornar a la selva que es su lugar de origen. Ése es su significado, me señaló, mientras tomaba su taza de café.

Sin comprender bien, le repregunté acerca del referido significado. Me contestó que si leo un poco más las diversas teorías científicas respecto del origen del hombre peruano, llegaré a la conclusión que por lo menos una cultura preincaica, de las más antiguas, que se asentó en la costa norte, tuvo su origen en la amazonía peruana. El hombre amazónico, después de surcar los ríos o de caminar por sus orillas, encontró que podía escalar la vertiente oriental de los andes y descender hacia un territorio hostil, abrupto y desconocido de ríos poco profundos y de menores caudales que nacen en la vertiente occidental y llegan hasta la aridez de la costa frente al mar.

Ese tránsito no fue un proceso corto, por cierto. Fue un proceso extenso, de cientos, tal vez de miles de años. Cuando era un estudiante secundario quise que mi promoción del colegio llevara el nombre del gran arqueólogo peruano Julio C. Tello por su tesis del origen autóctono del hombre peruano. Me quedé impresionado de que la cultura Chavín pudiera tener cabezas de jaguar o representaciones de serpientes en sus edificaciones y simbolismos religiosos pues esas especies son propias de la fauna silvestre amazónica y no de las rocas serranas o de los desiertos costeños.

Era para mi admirable saber que algunos cultivos como el maíz y la yuca habían pasado primero por un proceso de domesticación hecha en la amazonía peruana, como es asombroso comprobar actualmente esa primitiva interconexión en la forma de caminos perdidos en la maraña del tiempo y de la naturaleza que irrefrenablemente nos conducen en dirección hacia el norte peruano.

Al terminar la conversación, el sabio Javier Pulgar Vidal me preguntó: ¿Moisés, a ti te molesta que te digan charapa? Yo le dije que no, que al contrario me hace sentir bien, único culturalmente. Pues así es, me dijo, porque en omagua ancestral, charapa significa “padre del hombre”.

Y nosotros, digamos que somos “padres”, pues dimos origen a otros hombres más allá de la cordillera de los andes.

