CALATEAN A ROBA CELULARES EN PLENA VÍA PUBLICA

Hasta el lugar se hicieron presente los agentes de la comisaría de Punchana, quienes con patrulleros nuevos e inteligentes, trasladaron a los presuntos ladrones hasta la sede policial, para las investigaciones del caso.

Dos sujetos pasaron la vergüenza de sus vidas cuando les dejaron completamente desnudos, ya que fueron culpados de haber arrebatado el celular de una niña de diez años quien vendía Pijuayo en las esquinas de las calles Panamá con Periodistas en el distrito de Punchana. Los vecinos reaccionaron al instante y lograron la captura de estos sujetos que desnudos fueron traslados hasta la comisaria del sector, en señal de lección para otros rateros.

Todo ocurrió en horas de la mañana cuando la menor de iniciales J.C.P. (10) se encontraba vendiendo frutas de la región en una esquina bastante concurrida por la población.

“Me encontraba hablando con mi madre por el celular, no me di cuenta que dos sujetos me estaban observando y fueron ellos que se acercaron hasta mí, y sin importarles nada me jalaron del brazo para robarme el celular votando mi ventita, no quise soltar el aparato ya que era de mi mamá, me arrastraron varios metros y se largaron” contó muy nerviosa y llorosa la menor.

Al ver el incidente, vecinos y personas que transitaban por el lugar se llenaron de indignación y salieron tras lo sujetos capturándolos a unas cuadras, para luego golpearles y desnudarles, hasta dejarlos completamente como Adán.

La multitud aumentaba, muchos de ellos pedían quemarlos vivos para que nunca más robaran, mientras que otros llamaban a los serenos y a la policía para detener la agresión.

