Belén inundada de basura

Vecinos ya no saben qué hacer:

La Av. Quiñones, La Participación, Aguirre, Cardoso, entre otras zonas se encuentran inundadas de basura en cada esquina.

Los vecinos del distrito de Belén ya no saben qué hacer debido a que las calles se han convertido en botaderos de basuras, en cada esquina ya no se observa plantas o flores sino desperdicios que afean la ciudad.

En un recorrido por ese distrito se pudo comprobar que hasta ahora no se han tomado las medidas necesarias para superar este impase y los más perjudicados con esto son los vecinos ya que se encuentran preocupados ante esta situación porque sienten a Belén más sucio y desamparado.

Belén está inundado de basura y el alcalde no hace nada, tampoco vienen a ver esta situación los funcionarios, parece que todos están de vacaciones y no les importa el distrito. El carro recolector no pasa y nosotros ya no sabemos en dónde dejar la basura porque el mal olor ya nos está afectando, indicó una de las vecinas de la zona de La Participación.

