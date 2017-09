BAYPASS NO ES FACTIBLE

Tito Ríos:

El arquitecto Tito Ríos indicó que mantiene su oposición a que se construya un pase a desnivel en la Avenida La Participación con la Avenida Quiñones ya que no se puede hacer semejante cosa porque la calle Moore es de un solo sentido.

“Ese pase es inviable porque La Participación es de doble sentido y la calle Moore de uno. No es factible. De la calle Moore se puede ingresar a la Quiñones y no con un cambio vial. Es por ello que este proyecto no se hizo en el gobierno regional. Sí hubo estudio y yo dije que no era factible, sobre todo ahora. A no ser que cambien a la Moore a doble sentido pero esto generaría un caos y desorden”, explicó.

Ríos agregó que para oponerse solo es necesario aplicar una lógica simple ya que no se puede hacer un pase de desnivel y eso se descartó hace tiempo, no es factible. “Hay cosas más importantes que hacer, pero eso no puede proceder”, expresó.

