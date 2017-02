Autoridades no tienen capacidad de gestión

Eduardo Vásquez:

Eduardo Vásquez dijo que le parece bien que la Contraloría ingresó a investigar en Maynas y entre a fiscalizar a las instituciones públicas sobre todo cuando hay indicios de malversación de fondos en cuanto a la limpieza y del recojo de la basura y de las balanzas.

El Secretario del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Maynas – SITRAMUN, Eduardo Vásquez Vásquez señaló que la política se está mercerizando ya que la corrupción está por todos lados

Sobre la coyuntura política sostuvo que no le sorprende que todos los presidentes del Perú estén metidos en temas de corrupción unos más que otros, y de los gobernantes regionales también tenemos como es el expresidente regional y también tenemos denuncias de la actual autoridad regional, provincial y distrital y es la misma practica ya que la política sea mercernalizando, ya no postulas o peleas cargos por ideología o proyecto ni por servicio sino que ahora es todo por negocio.

Vásquez habló sobre la gestión de las autoridades y dijo que el gobierno de Meléndez es improvisado, no tiene capacidad de gestión, no tiene norte. No hay proyecto, no hay visión de desarrollo, no hay claridad hasta ahora de la interconectividad. Falta liderazgo, no hay futuro.

Sobre Adela Jiménez señaló que ella tuvo oportunidad de hacer buen agestión pero se dejó llevar por el negocio y no tiene un norte claro todo está en función de negocio. Y que no dialoga con sus trabajadores y considera que está un poco mejor en su gestión que el de Meléndez. Pero que no hay buenos funcionarios y que solo algunos se salvan.

De los alcaldes distritales indicó que tampoco tienen capacidad de gestión y que no tienen un rumbo.

(Visited 11 times, 11 visits today)