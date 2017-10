Anuncio desesperado: SE BUSCA CON URGENCIA DONATARIO O DONATARIA DE LIBROS

Por Miguel DONAYRE PINEDO

Hace unos días mi amigo Manel Henríquez luego de tomarnos unas claras, me dijo, con palabras atufadas de congoja, mira los libros que tengo aquí arrumados. Estaban en un mueble de su consulta. No voy a poder llevármelos a Valparaíso, hizo una pausa, te los llevas. Eran, son, cerca de ochenta libros o más de Literatura. Muchos de ellos vírgenes de lectores y lectoras, todavía. Conservan el plástico con el que los compró, sin estrenar. Bien, le contesté. El problema con los libros de Manel es que en casa ya no hay donde ponerlos. Hay un serio déficit de espacio que es un dolor de cabeza. Cada libro que entra recibe la mirada seria de F, en verdad, nos falta sitio. He colonizado la casa con los libros, lo reconocen mi madre y hermana cuando vinieron a Madrid. La mesa de noche está llena de una pila de libros. Así que ante el regalo avisé a unos patas del palustre de la donación de libros, pero andan en sus cosas y lo entiendo, lo digo por su largo silencio – los peruanos nunca decimos que no, pero una señal de su negación es el dilatado mutismo. Así que he pensado hacer una oferta pública, que cuenta con la complicidad de Rubén Meza, su complicidad es que me deje publicar este anuncio en el diario Pro y Contra. La donación sería con el ánimo de poner un granito de arena para luchar contra esa quimera que es la ausencia de lecturas, en el caso de Loreto que estamos en la cola a nivel nacional. Los libros que me los regaló Manel pienso, pensamos, donar a cualquier Municipalidad o institución de la floresta que lo quiera. Me comprometo a llevar a las oficinas de correo aquí en Madrid y embarcarlas con destino a Iquitos. Sí en unos días hay el silencio de los, presumibles, donatarios o donatarias de la floresta, se abrirá a otros lugares de América Latina, el anuncio también lo colgaré en el blog: https://notasdenavegacion.wordpress.com/ Los costes asumibles por los donatarios o donatarias (quien recibe la donación) serían el flete por barco hasta su destino final o el que pueda haber en aduanas, supongo que no habrá más gastos. Así que la oferta está hecha, quien quiera estos libros que me avise a la siguiente dirección:

No se arrepentirán de esta donación, estaremos formando ciudadanía.

