Afectado con obra paralizada en calle Condamine 

Enrique Pinedo:

Desde hace dos mes está paralizada esta obra, no sé qué pasa, la alcaldesa de Maynas le echa la culpa a la empresa y la empresa a la OPIPP.

El Doctor Enrique Pinedo indicó ante las cámaras de ProyContra Tv que se ve afectado con la obra que viene realizando la municipalidad de Maynas en la calle Condamine cerca al Banco de la Nación. Según el médico contó que desde hace dos meses esta obra del mejoramiento de las vías están paralizadas y que no saben qué hacer.

Desde hace dos mes está paralizada esta obra, no sé qué pasa, la alcaldesa de Maynas le echa la culpa a la empresa y la empresa a la OPIPP, realmente no sabemos qué está pasando, no puede ser que nos hayan roto las veredas y todo dejaron abandonado. Nosotros no somos tontos para ir donde la alcaldesa y que no nos preste atención, ella ya sabe que hay este problema solo que no quiere ver y muchos menos solucionarlo, manifestó el doctor Pinedo.

Además que muchos de sus vecinos vienen siendo perjudicados y que no pueden ni sacar sus vehículos por la obra que se encuentra paralizada desde hace dos meses. “Mi moto ya se va a malograr porque no le doy uso”, finalizó.

