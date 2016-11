Administrativos son golpeados por policías

Cuando se encontraban protestando

Un representante de la Prefectura salió a decir que no se volverá a repetir esa agresión a los dirigentes de SITASE.

Ayer cuando realizaban su huelga los del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector de Educación –SITASE en el frontis de la Gobernación para que hablen con la Prefecta Carmen Núñez, los manifestantes fueron golpeados por los policías.

Pero el que se llevó la peor parte fue el dirigente Waldo García quien resultó con un golpe en la cabeza por parte de los efectivos policiales. Fue ahí que los manifestantes se indignaron y salieron en defensa del dirigente.

Waldo García soltó unas lágrimas y no entendió porque lo agarraron a golpes los policías, “Realmente no entendemos porque los policías vinieron contra mí, me agarraron, me patearon sin piedad, y si estoy llorando es porque me indigna estas actitudes. Esta huelga es a nivel nacional y SITASE seguirá en su lucha exigiendo sus derechos”, manifestó.

Muchos de ellos mostraron su malestar ya que solo querían dialogar con la Prefecta y sobre todo estaban realizando una protesta pacífica. “Nos indigna que nos vienen a atacar como si fuéramos delincuentes y no hacíamos nada solo estábamos parados protestando pacíficamente”, relataron.

