Acudan al diálogo de hoy

Piden que viceministros del sector Energía, Ambiente y Justicia

Ruiz Molleda subrayó que si no pueden acudir los ministros de estos sectores es necesario que participen del diálogo funcionarios de alto nivel con poder de decisión y conocimiento del problema, tras relatar el último incidente que generó el hecho de que el ministro de Energía, Augusto Tamayo, haya podido participar solo un día de las reuniones.

Para que el diálogo avance es necesario que los viceministros del sector Energía, Ambiente y Justicia acompañen al titular de la Producción, Bruno Giuffra, a la reunión convocada para hoy martes en Saramurillo, dijo Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Pueblos Indígenas y Litigio Constitucional del IDL.

“El diálogo se retoma este martes, va a ir el ministro de la Producción, Giufra. Ahora yo creo que tiene que ir gente de sectores claves, como el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Justicia, con capacidad de decisión y un conocimiento de la problemática, si no el diálogo no va a avanzar”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Creo que también tiene sentido esto que dicen los pueblos, y era evidente, porque los que van [desde el Estado] no pueden tomar decisiones y el diálogo no avanza. Lo que las comunidades plantean no es algo jalado de los pelos”, refirió.

“[En el diálogo] falló que el ministro haya llegado el martes, y el miércoles haya tenido que retirarse y de ahí se suspendió el diálogo, y ahí hubo un pequeño malentendido, un problema, porque los pueblos han dicho que el acuerdo con el premier Zavala era que siempre esté un ministro, porque cuando van los técnicos no camina el dialogo, porque dicen que no pueden tomar decisiones políticas y deben consultar. El ministro dijo que tenía muchas cosas que hacer, que no podía evitarlo y se retiró”, aseveró.

