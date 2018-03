A LAS AUTORIDADES NO LES INTERESA ESTE TEMA

Gabriela Vildosola sobre Plan de Desarrollo Metropolitano:

En la maloca de la Municipalidad de Maynas se llevó a cabo la reunión sobre el Plan de Desarrollo Metropolitano donde solo acudieron la alcaldesa de Maynas y miembros de las Fuerzas Armadas.

La Decana del Colegio de Arquitectos, Gabriela Vildósola Ampuero, indicó a ProyContra que para la reunión del plan de desarrollo metropolitano los alcaldes distritales no llegaron a la convocatoria y todo parece indicar que no les interesa este tema.

Nosotros contamos con un plan de desarrollo urbano y eso se debe mejorar, para así elaborar el plan de desarrollo metropolitano 2018 al 2040, en la cual implica los 4 distritos, pero lamentablemente nuestras autoridades no acuden a una reunión tan importante y esto es porque no les interesa y después aparecerán solo para criticar, señaló.

“Si los alcaldes no conversan ni dialogan para tomar acuerdos no se llega a nada. Si no asisten a este evento, no les interesa este tema y solo parecen cuando hay que criticar. Pero nosotros vamos a plantear nuestra propuesta porque un Parque Bicentenario tiene que tener Iquitos”, declaró.

Además dijo que confía en que toda la población de Iquitos desea una ciudad mejor, con buenas condiciones, limpia y segura. “Creo que nadie quiere vivir en una ciudad sucia y desordenada y lo que debemos todo es apoyar el Parque Bicentenario”, finalizó.

(Visited 71 times, 71 visits today)