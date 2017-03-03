A LA OPINIÓN PÚBLICA

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELÉN SE DIRIGE A LA POBLACIÓN PARA EXPRESAR LO SIGUIENTE:
- ES BASTANTE CONOCIDO QUE UNA GRAVE CRISIS ECONÓMICA AFECTA A LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA REGIÓN LORETO, SITUACIÓN QUE TIENDE A AGRAVARSE AÚN MÁS, SEGÚN EXPERTOS EN EL TEMA.
- LA MUNICIPALIDAD PAGA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA PÚBLICA MENSUALMENTE S/. 225 MIL SOLES, SUMA QUE NUESTRA ENTIDAD SUBVENCIONA EN GRAN PARTE YA QUE SOLO EL 20% DE LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO CUMPLE CON EL PAGO DE SUS ARBITRIOS MIENTRAS QUE EL 80% NO LO HACE.
- CON FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2016, CON INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELÉN Y LA EMPRESA BRUNNER CONSULTORES Y SERVICIOS SAC SUSCRIBIERON UN ACTA DE ACUERDO ENTRE LAS PARTES, QUE ESTABLECE CONDICIONES Y OBLIGACIONES RECÍPROCAS HASTA LA FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO SUJETO A LA LEY DE COTRATACIONES DEL ESTADO.
- CON FECHA 01 DE MARZO DE 2017, LA EMPRESA BRUNNER CONSULTORES Y SERVICIOS SAC, SIN COMUNICACIÓN ALGUNA, SUSPENDIÓ EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN, MANTENIENDO EN INCERTIDUMBRE A NUESTRA ENTIDAD RESPECTO A LAS CAUSALES DE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICO HASTA EL DIA 02 DE MARZO DE 2017, FECHA EN QUE, LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL TEMA, NOS REUNIMOS A SOLICITUD DE LA MDB PARA LLEGAR A UN ACUERDO CONSENSUAL, EL MISMO QUE CONSISTIÓ EN REDUCIR LOS PLAZOS EN EL PROCEDIMIENTO DE PAGO A LA EMPRESA BRUNNER.
- EN NUESTRO DISTRITO (MUY ESPECIALMENTE EN EL MERCADO BELÉN Y CALLES ADYACENTES) SE PRODUCE DIARIAMENTE 70 TONELADAS DE BASURA, QUE SI NO ES RECOGIDA OPORTUNAMENTE SIGNIFICARÍA UNA GRAVE AMENAZA CONTRA LA SALUD PÚBLICA.
- LAMENTAMOS QUE LA ACTITUD NEGLIGENTE E IRRESPONDABLE DE LA EMPRESA BRUNNER CONSULTORES Y SERVICIOS SAC HAYA AFECTADO A LOS VECINOS DE BELÉN EN LO REFERENTE AL PUNTUAL RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y, SIN EMBARGO, HACEMOS DE CONOCIMIENTOA LA OPINIÓN PÚBLICA QUE, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EN CUESTIÓN, SE ADOPTARON LAS ACCIONES DE CONTINGENCIA CONTRATANDO CAMIONES Y OTRAS MAQUINARIAS PESADAS, LO QUE CONSTITUYE DENODADOS ESFUERZOS DE NUESTRA GESTIÓN MUNICIPAL PARA AFRONTAR ESTA COMPLEJA SITUACIÓN, NECESITANDO, HOY MÁS QUE NUNCA, EL APOYO DE LA POBLACIÓN PARA SUPERARLA A LA BREVEDAD POSIBLE.
- PODEMOS INDICAR QUE LA RECOLECCIÓN DE LA BASURA EN BELÉN SE HA REESTABLECIDO EN SU TOTALIDAD, DEBIENDO AGREGARSE QUE ESTA MEDIDA DE EMERGENCIA FUE DADA A CONOCER A LA PROCURADURÍA PÚBLICA DE LA MDB ASÍ COMO AL ORGANO DE CONTROL INTERNO (OCI) PARA EMPRENDER LAS MEDIDAS CORRECTIVAS SOBRE ESTE PARTICULAR.
- INVOCAMOS A LA POBLACIÓ A ASUMIR EL COMPROMICO CIUDADANO DE APOYARNOS EN LA TAREA DE TENER UN DISTRITO LIMPIO Y SALUDABLE, CON DOS ACCIONES BÁSICAS: 1. NO ARROJANDO BASURA EN LAS CALLES O ESPACIOS PÚBLICOS Y 2. PAGANDO PUNTUALMENTE SUS ARBITRIOS MUNICIPALES.
- EN LOS MOMENTOS CRUCIALES COMO ÉSTE, NECESITAMOS LA UNIDAD DE TODOS, LA COORPERACIÓN DE LA CIUDADANÍA CON SUS AUTORIDADES PARA QUE NO SE PRODUZCA UNA CRISIS EN LO TOCANTE A LA LIMPIEZA PÚBLICA, TAL Y CONFORME ES EL COMPROMISO DE LA COMUNA.
Belén, 03 de marzo del 2017.
Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
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